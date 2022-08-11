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общество

Разведчики из Эфиопии устроят гонки на БМП под Новосибирском

Фото Разведчики из Эфиопии устроят гонки на БМП под Новосибирском
Фото Разведчики из Эфиопии устроят гонки на БМП под Новосибирском

Фото пресс-службы ЦВО

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 пройдет в Новосибирской области с 13 по 27 августа.

Подготовка к проведению международного конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 началась на полигоне "Кольцово" Новосибирского высшего военного командного училища. Сюда уже прибыли участники из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Зимбабве и Камеруна, они приняли участие в жеребьёвке по выбору БМП для выступлений.

Фото Разведчики из Эфиопии устроят гонки на БМП под Новосибирском 2

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в ходе конкурса механикам-водителям предстоит показать мастерство владения боевыми машинами. БМП будут разгоняться до максимальных скоростей, совершать крутые виражи и преодолевать водные преграды.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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