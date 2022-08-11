Разведчики из Эфиопии устроят гонки на БМП под Новосибирском

Фото пресс-службы ЦВО

Международный конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 пройдет в Новосибирской области с 13 по 27 августа.

Подготовка к проведению международного конкурса «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 началась на полигоне "Кольцово" Новосибирского высшего военного командного училища. Сюда уже прибыли участники из России, Армении, Белоруссии, Узбекистана, Индии, Зимбабве и Камеруна, они приняли участие в жеребьёвке по выбору БМП для выступлений.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, в ходе конкурса механикам-водителям предстоит показать мастерство владения боевыми машинами. БМП будут разгоняться до максимальных скоростей, совершать крутые виражи и преодолевать водные преграды.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» АрМИ-2022 пройдет с 13 по 27 августа.