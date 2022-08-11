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Речной монстр: 12-килограммовая щука чуть не сломала пальцы рыбаку

Фото Речной монстр: 12-килограммовая щука чуть не сломала пальцы рыбаку
Фото Речной монстр: 12-килограммовая щука чуть не сломала пальцы рыбаку

Фото: www.freepik.com/author/wayhomestudio / носит иллюстративный характер

Житель Самары Александр Худяков поймал в Волге 12-килограммовую щуку, которая едва не сломала рыбаку пальцы рук.

Александр Худяков поделился с sovainfo.ru историей о том, как ему удалось вытащить из Волги настоящего речного монстра.

"Сначала произошло несколько лёгких холостых поклёвок, а потом случилась поклёвка дикой силы — у меня в этот момент что-то хрустнуло в кисти, до сих пор болит, — поделился с изданием Александр. — Крупная рыба давит в глубину — и очень сильно. Так сделала и она. Мне пришлось с ней усердно бороться — урабатывала она меня как могла".

На помощь рыбаку пришёл его напарник. Вместе они повалили щуку-гиганта в подсак, а после начали извлекать приманку из пасти.

"Я чуть не остался без пальцев и рук: у таких рыб огромные зубы и огромная пасть. Вся приманка была, как говорят, в гландах — то есть она съела ее целиком. Пришлось потрудиться, чтобы ее извлечь без повреждений для себя и рыбы".

По словам собеседника, такую крупную рыбу он поймал впервые в сезоне. Нынешний трофей взвесить не удалось — щука сломала весы. Но, по оценкам Александра, вытянуть она могла примерно на 12 кг.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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