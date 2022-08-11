Роковое осетровое полнолуние 12 августа 2022: астрологи назвали главную опасность это дня для женщин

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12 августа состоится последнее летнее полнолуние. На этот раз оно пройдет в знаке Водолея. Такой период отличается благоприятной энергетикой, однако не обойдется и без негативного влияния со стороны Луны.
Какая энергетика будет у последнего полнолуния и от чего стоит отказаться?
Водолей отличается положительной энергетикой. Однако существуют моменты, которых лучше избегать. Во-первых, не стоит обращаться к начальнику или в государственные органы.
В течение этого полнолуния не стоит идти на поводу у искушений и желаний. Будьте осторожны и анализируйте свои действия. Также не стоит выяснять отношения с близкими и вступать в споры.
Во время полнолуния увеличивается риск получить травму. По этой причине необходимо обратить внимание на свое здоровье. Не занимайтесь травмоопасной деятельностью. Не стоит перерабатывать. Если у вас плохое настроение, поговорите с близким человеком.
Ни в коем случае не выпивайте. Алкоголь может повысить импульсивность. Под влиянием Полной Луны такой расклад может стать губительным.
Считается, что полнолуние как нельзя лучше подходит для сбора целебных растений. Также Луна в Водолее положительно влияет на тех людей, которые занимаются творческой и умственной работой.
В этот период всем людям пойдет на пользу самообразование. Постарайтесь получить новые знания и умения. Это поможет не только в повседневной жизни, но и на работе. Обратите внимание на улучшение себя как личности.
Какие ритуалы можно провести?
Можно ли загадать желание?
В этот день можно обратиться к Луне. Достаточно просто встать у окна в полночь и попросить о том, что нужно вам в этот момент. После этого необходимо лечь спать.
Ранее Сиб.фм писал о том, что астрологи предупредили об опасностях и магической силе суперлуния. Эксперты по звездам сделали предупреждение для тех, кто ищет вторую половинку, а также Роберт Оскузян рассказал, как правильно брать аскезу на исполнение любого желания.
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