Роковое осетровое полнолуние 12 августа 2022: астрологи назвали главную опасность это дня для женщин

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12 августа состоится последнее летнее полнолуние. На этот раз оно пройдет в знаке Водолея. Такой период отличается благоприятной энергетикой, однако не обойдется и без негативного влияния со стороны Луны.

Какая энергетика будет у последнего полнолуния и от чего стоит отказаться?

Водолей отличается положительной энергетикой. Однако существуют моменты, которых лучше избегать. Во-первых, не стоит обращаться к начальнику или в государственные органы.

В течение этого полнолуния не стоит идти на поводу у искушений и желаний. Будьте осторожны и анализируйте свои действия. Также не стоит выяснять отношения с близкими и вступать в споры.

Во время полнолуния увеличивается риск получить травму. По этой причине необходимо обратить внимание на свое здоровье. Не занимайтесь травмоопасной деятельностью. Не стоит перерабатывать. Если у вас плохое настроение, поговорите с близким человеком.

Ни в коем случае не выпивайте. Алкоголь может повысить импульсивность. Под влиянием Полной Луны такой расклад может стать губительным.

Считается, что полнолуние как нельзя лучше подходит для сбора целебных растений. Также Луна в Водолее положительно влияет на тех людей, которые занимаются творческой и умственной работой.

В этот период всем людям пойдет на пользу самообразование. Постарайтесь получить новые знания и умения. Это поможет не только в повседневной жизни, но и на работе. Обратите внимание на улучшение себя как личности.

Какие ритуалы можно провести?

Соберите в мешочек целебные травы и положите его в незаметный уголок. Такой оберег будет притягивать благополучие и отталкивать невзгоды.

Посыпьте соль у порога, чтобы избавиться от неудач и трудностей.

Проденьте через колечко красную ниточку и повесьте украшение ни видном месте дома. Оно будет не только притягивать положительную энергетику, но и даст вашей семье то благополучие, которого могло не хватать.

Положите кошелек на подоконник на всю ночь. Считается, что он соберет в себе нужную энергетику и станет денежным магнитном.

Также можно положить несколько монет в стакан с водой и также поставить его на подоконник. Утром воду можно вылить, а монеты крайне важно положить в разные карманы своей одежды. Тратить их нельзя в течение всего месяца.

Можно ли загадать желание?

В этот день можно обратиться к Луне. Достаточно просто встать у окна в полночь и попросить о том, что нужно вам в этот момент. После этого необходимо лечь спать.

Поставьте свечу на подоконник. Луна должна находиться в пламени. Именно такое положение необходимо, чтобы обратиться к Луне с просьбой.

Если вы можете уехать за город или живете в частном доме, можно развести костер. Раньше предки загадывали желание во время прыжка через пламя.

Возьмите листок и напишите на нем то, что интересует вас. Ваше желание должно быть подробным. После этого необходимо воспользоваться пламенем свечи и сжечь бумагу. Пепел крайне важно закопать в землю — лучше всего в этот же день.

Наберите в стакан воду и оставьте его на подоконнике. Вода должна простоять в лунном свете всю ночь. Утром ее можно выпить. Как только вы выпьете воду, нужно произнести свое желание.

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