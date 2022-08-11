Совершившего суицид осуждённого пытались реанимировать в СИЗО Новосибирска

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В ГУ ФСИН Новосибирской области подтвердили суицид Дмитрия Казакова, который обвиняется в убийстве жены главврача ГКБ Искитима.

Обвиняемый в убийстве жены главврача искитимской городской больницы Дмитрий Казаков покончил с собой в СИЗО-1 Новосибирска. Об этом сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУФСИН по Новосибирской области.

Инцидент произошёл в камере следственного изолятора 9 августа.

"Указанный обвиняемый был обнаружен сотрудниками учреждения в камере без признаков жизни.

Прибывшие на место происшествия медицинские сотрудники провели реанимационные мероприятия, которые положительного результата не принесли",

- рассказали в пресс-службе.

Сейчас следователям СУ СКР по Новосибирской области предстоит дать правовую оценку случившемуся.

Как ранее писал Сиб.фм, Казаков проходит обвиняемым по делу о серии тяжких преступлений. В том числе — об убийстве 66-летней Людмилы Кайгородовой, жены главврача в Искитиме. Тело женщины было обнаружено в коттедже 27 сентября 2020 года.

Задержать Казакова силовика удалось только спустя почти 10 месяцев после преступления. Его взяли под стражу в Томске, после чего этапировали в СИЗО Новосибирска.

За серию совершённых преступлений ему грозило пожизненное лишение свободы. Новосибирский областной суд начал рассматривать дело Казакова в марте 2022 года.