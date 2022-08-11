Союз операторов наружной рекламы выступил против монополии «единого оператора»

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Участники первого съезда Союза операторов наружной рекламы проголосовали за поправки в законопроект о «едином операторе».

Более 200 человек приняли участие в первом съезде Союза операторов наружной рекламы в Москве 10 августа. Представители рекламного рынка, руководители ведущих политических партий России, а также общественники и СМИ обсудили необходимость корректировки законопроекта о "едином операторе", который вызвал волну споров в отрасли.

Идея создания Союза появилась давно, но после внесения в Госдуму законопроекта о "едином операторе" в июле 2022 года, она воплотилась в жизнь. На сегодняшний день в структуру входят 342 организации рекламной отрасли из 278 городов России, работающих в 59 российских регионах. Союз проходит процедуру регистрации в Минюсте в качестве НКО, после чего будут сформированы руководящие органы Союза.

Как объяснил член координационного совета Союза Игорь Лернер (РГ «Дрим», Ярославль), экстренное создание Союза стало реакцией на появление законопроекта "об едином операторе".

«То, что отрасль мобилизовалась и консолидировалась за такой короткий срок — фактически за месяц — показывает уровень угрозы, которую понимают все участники рынка», — сказал Лернер.

По его словам, российских регионах, в Москве, в Санкт-Петербурге прошли публичные мероприятия по обсуждению законопроекта о едином операторе на различных площадках: Государственной Думы, РСПП, «ОПОРЫ России», Деловой России, Общероссийского народного фронта, партии «Единая Россия». При этом по итогам обсуждений направлены отзывы в Государственную Думу и Правительство РФ.

"Нам неизвестно ни об одном положительном отзыве на данный законопроект. Огромное внимание законопроекту уделяют СМИ, мы надеемся, что при дальнейшем рассмотрении этой инициативы мнение отрасли будет учтено", — подчеркнул член совета.

По словам директора по управлению регионами Gallery Дениса Калабухова, в рекламной отрасли накопилось множество вопросов, требующих решения. При этом задача номер один — не допустить монополизации рынка рекламы

«Сегодня задача номер один – это подготовка и внесение в законопроект поправок, которые исключат возможность возникновения монополии и нормализуют работу нашего рынка.

Из-за неопределенности, вызванной одним лишь обсуждением этого законопроекта, эта работа дестабилизирована: остановлены инвестиционные программы, многие рекламодатели уменьшили рекламные бюджеты, наши сотрудники обеспокоены своим будущим», — сказал он.

Своё мнение по поводу законопроекта о "едином операторе" высказал и председатель партии ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Единый оператор будет устанавливать конструкции без проведения торгов по якобы средневзвешенной цене на 30 лет. Они будут появляться бесконтрольно, в том числе на объектах культурного наследия. Это показывает, что законопроект написан на коленке", — отметил Слуцкий.

По подсчётам политика, потери региональных бюджетов могут превысить 3 млрд рублей в год, начиная с 2023 года, а из муниципальных – 4,3 млрд рублей в год.

"Единый оператор останется, а остальные операторы обанкротятся! Законопроект в принципе противоречит нашим подходам в этой сфере.

В период формирования технологической независимости нашей страны именно наружная реклама, в том числе, является плацдармом развития для отечественных производителей", — обозначил свою позицию Слуцкий.

Со слов первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Дмитрия Гусева, первого заместителя руководителя фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», в Комитет Госдумы уже поступило более 100 поправок на законопроект от представителей АКАРа, интернет-торговли, Уполномоченного по правам предпринимателей Москвы, Союза операторов наружной рекламы, OZON, «Авито».

"Во-первых, все выступают против введения единого оператора; во-вторых, все говорят о переходном периоде для введения единых норм по программному обеспечению. Мы сейчас эти поправки готовим и приглашаем депутатов всех фракций присоединиться к нам, чтобы до 15 августа внести их", — добавил депутат.

Как подчеркнула Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, принятие законопроекта приведет к уходу с рынка 90% игроков. Она призвала членов Союза продолжать отстаивать свою позицию.

По итогам съезда была принята резолюция, в которой участники предложили внести поправки в законопроект.

В частности, они настаивают на исключении из документа положения о едином операторе цифровых рекламных конструкций и объявлений.

"Внести в законопроект положения об ограничении иностранного участия в организациях, осуществляющих деятельность операторов наружной рекламы (по аналогии со статьей 19.1 Закона «О средствах массовой информации»)", — сказано во втором пункте резолюции.

Также члены съезда предложили внести в законопроект положения об унификации обязательных требований к безопасности программного обеспечения, используемого при размещении цифровой наружной рекламы, а также создать инструмента экстренного отключения цифровой рекламной конструкции для пресечения показа неправомерной информации.

Отдельно в резолюции прописана рекомендация о доработке механизма реализации государством потребности размещения материалов социально-значимой государственной повестки с использованием цифровых рекламных носителей.