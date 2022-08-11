Так и умереть можно: даже прикосновение к этому грибу может стоить жизни

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При сборе грибов важно быть начеку, ведь даже самый безобидный на первый взгляд гриб может оказаться ядовитым. Сиб.фм публикует список из пяти самых опасных грибов.

Бледная поганка

Гриб относится к самым смертоносным из всех грибов. Его термостойкие аматоксины выдерживают температуру приготовления и быстро поражают все тело. В течение 6-12 часов после употребления появляются сильные боли в животе, рвота и кровавый понос, вызывающие быструю потерю жидкости из тканей и сильную жажду. Вскоре появляются признаки серьезного поражения печени, почек и центральной нервной системы, включая снижение мочеиспускания и уровня сахара в крови. Это состояние приводит к коме и смерти более чем в 50% случаев.

Паутинник красивейший

Паутинник красивейший и паутинник горный очень похожи по внешнему виду как друг на друга, так и на ряд съедобных видов. Эти грибы содержат яд, известный как орелланин, который вызывает симптомы, похожие на обычный грипп. Этот токсин имеет очень длинный латентный период, который может составлять от 2 дней до 3 недель, после чего у человека возникают симптомы, часто приводящие к ошибочной постановке диагноза. Токсин в конечном итоге вызывает почечную недостаточность и смерть при неправильном лечении.

Галерина окаймлённая

Это древесный гриб с теми же аматоксинами, что и бледная поганка. Употребление в пищу такого гриба вызывает диарею, рвоту, гипотермию и повреждение печени, что может привести к смерти в отсутствие лечения.

Лепиота коричнево-красная

Это еще один гриб, который содержит аматоксины. Он выглядит безвредно и ошибочно принимается за съедобные сорта, хотя отравления им не особенно распространены. Случайное его употребление приводит к тяжелой печеночной недостаточности и к летальному исходу в отсутствие немедленного лечения.

Каентаке или огненный коралл

Этот редкий гриб вида имеет красные плодовые тела, содержащие мощные токсины, известные как трихотеценовые микотоксины, которые могут вызвать полиорганную недостаточность. Симптомы отравления включают боль в животе, шелушение кожи, выпадение волос, низкое кровяное давление, некроз печени, острую почечную недостаточность и приводят к смерти, если человек не успеет обратиться в больницу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский миколог Татьяна Бульонкова рассказала, можно ли собирать грибы на кладбищах. Напомним, что лесники в этом году активно собирают белые грибы и подберёзовики. Эксперт объяснила, срезать или выкручивать грибы.

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