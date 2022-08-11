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Такие разные истории любви

Истории любви, рассказанные языком танца. На Большой сцене НОВАТа

Фото Такие разные истории любви
Фото Такие разные истории любви

Фото: НОВАТ

Жертвенная и эгоистичная, запретная и всепобеждающая, трагическая и счастливая любовь – главная линия в любом балете. Истории любви, рассказанные понятным каждому языком танца, и чувственные пластические образы ждут вас в балетных спектаклях на Большой сцене НОВАТа.

Баядерка | 12 августа

Пряные краски и таинственные ритуалы Индии послужили колоритным фоном трагической истории любви храмовой танцовщицы и знатного воина. На сцене НОВАТа – ограненный испанским хореографом Начо Дуато бриллиант академического балета. Спектакль впечатляет разнообразием характерных танцев и величественным, исполненным мистики актом «Тени», созданном Петипа и сохраненном современным мастером во всей первозданной красоте.

Фото Такие разные истории любви 2

Балет в 3-х актах

12+

Купить билет

Жизель, или Вилисы | 16 августа

Трепет первой любви и боль разбитого сердца в знаменитом романтическом балете, созданном полтора столетия назад и до сих пор царствующем на сценах мира. Юная крестьянка Жизель обманута повесой-Графом, но ее любящая душа дарит великодушное прощение вероломному возлюбленному даже в призрачном потустороннем мире.

Фото Такие разные истории любви 3

Балет в 2-х действиях

6+

Купить билет

Тщетная предосторожность | 20 августа

Преградой любви может стать не только семейная вражда и сословные предрассудки, но и материнская любовь. На пути к счастью влюбленных Лизы и Колена – грозная, но обаятельная мадам Симона. В легком, остроумном балетном спектакле милая парочка пускается на всевозможные уловки, чтобы быть вместе.

Фото Такие разные истории любви 4

Балет в 3-х актах

6+

Купить билет

Ромео и Джульетта | 30 июля

Знаменитая шекспировская история, воплощенная на сцене НОВАТа в гениальной музыке Сергея Прокофьева и экспрессивной хореографии Олега Виноградова, напоминает ожившее живописное полотно эпохи Возрождения. Чистое и яркое пламя юношеского чувства прорывается из-под гнета жестоких обстоятельств в одной из самых красивых постановок нашего театра.

Фото Такие разные истории любви 5

Балет в 3-х актах

12+

Купить билет

Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»

Приобрести билеты можно на нашем официальном сайте novat.nsk.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.

До встречи в НОВАТе!

Фото Такие разные истории любви 6

 

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Автор:
Марина Родионова
НОВАТ

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