Такие разные истории любви

Фото: НОВАТ
Жертвенная и эгоистичная, запретная и всепобеждающая, трагическая и счастливая любовь – главная линия в любом балете. Истории любви, рассказанные понятным каждому языком танца, и чувственные пластические образы ждут вас в балетных спектаклях на Большой сцене НОВАТа.
Пряные краски и таинственные ритуалы Индии послужили колоритным фоном трагической истории любви храмовой танцовщицы и знатного воина. На сцене НОВАТа – ограненный испанским хореографом Начо Дуато бриллиант академического балета. Спектакль впечатляет разнообразием характерных танцев и величественным, исполненным мистики актом «Тени», созданном Петипа и сохраненном современным мастером во всей первозданной красоте.
Балет в 3-х актах
12+
Жизель, или Вилисы | 16 августа
Трепет первой любви и боль разбитого сердца в знаменитом романтическом балете, созданном полтора столетия назад и до сих пор царствующем на сценах мира. Юная крестьянка Жизель обманута повесой-Графом, но ее любящая душа дарит великодушное прощение вероломному возлюбленному даже в призрачном потустороннем мире.
Балет в 2-х действиях
6+
Тщетная предосторожность | 20 августа
Преградой любви может стать не только семейная вражда и сословные предрассудки, но и материнская любовь. На пути к счастью влюбленных Лизы и Колена – грозная, но обаятельная мадам Симона. В легком, остроумном балетном спектакле милая парочка пускается на всевозможные уловки, чтобы быть вместе.
Балет в 3-х актах
6+
Знаменитая шекспировская история, воплощенная на сцене НОВАТа в гениальной музыке Сергея Прокофьева и экспрессивной хореографии Олега Виноградова, напоминает ожившее живописное полотно эпохи Возрождения. Чистое и яркое пламя юношеского чувства прорывается из-под гнета жестоких обстоятельств в одной из самых красивых постановок нашего театра.
Балет в 3-х актах
12+
Спектакли участвуют в программе «Пушкинская карта»
Приобрести билеты можно на нашем официальном сайте novat.nsk.ru, в мобильном приложении и в кассе театра.
До встречи в НОВАТе!
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