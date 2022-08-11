«Транснефть – Западная Сибирь» завершила строительство воздушной линии электропередачи в Томской области

Фото предоставлено АО «Транснефть - Западная Сибирь»

АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершило строительство воздушной линии (ВЛ) электропередачи в зоне ответственности нефтеперекачивающей станции «Парабель», расположенной в Парабельском районе Томской области.

Работы выполнялись в рамках реализации программы технического перевооружения производственных объектов предприятия. Цель – модернизация инфраструктуры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов НПС «Парабель».

В соответствии с проектом специалисты построили новую ВЛ-10 кВ от существующего закрытого распределительного устройства (ЗРУ) НПС «Парабель», смонтировали комплектный трансформаторный пункт (КПТМ- 10/0,4 кВ), заменили кабель, произвели комплексное опробование и подключение построенного оборудования. Предыдущее оборудование, отслужившее свой эксплуатационный срок, было демонтировано.

При реализации проекта применялись только сертифицированные материалы и оборудование, отвечающие требованиям нормативных документов ПАО «Транснефть» и Ростехнадзора.

Для повышения уровня промышленной безопасности и для защиты кабеля от грозовых перенапряжений предусмотрена установка ограничителей перенапряжения.

В настоящее время построенный объект введен в эксплуатацию.