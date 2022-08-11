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Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим

Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим
Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим

Freepik.com

В августе православные начнут соблюдать двухнедельный Успенский пост. Данный пост считается таким же строгим, как и Великий, поэтому верующим важно строго придерживаться всех существующих запретов в этот период. Что нельзя делать и употреблять в пищу во время поста – выяснил Сиб.фм.

Когда начнется пост в 2022 году?

Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим 2

Начнется Успенский пост с 14 августа и продолжится до 27 августа включительно.

На следующий день верующие отметят праздник Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа. Это один из главных православных праздников, который с давних пор называют "Богородичной Пасхой", поэтому ей предшествует почти такой же по строгости пост, как и предпасхальный.

Кроме того, две недели поста будут насыщены и другими церковными праздниками. На Успенский пост приходится Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый Спас, а в середине поста церковь отметит Преображение Господне.

Как нужно провести Успенский пост?

Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим 3

В Успенский пост самым важным является не отказ от скоромной пищи, а духовное очищение. Мало исключить из своего рациона продукты животного происхождения.

Верующим нужно отказаться от праздных развлечений, телевизора, путешествий, меньше пользоваться соцсетями. Это особенно важно для тех, кто не может ограничить себя в питании.

Во время поста принято помогать нуждающимся, молиться, читать духовную литератур, посещать службы в храмах.

Всё это позволяет подготовиться к празднику Успения Пресвятой Богородицы, который знаменует собой обретение вечной жизни. Священнослужители напоминают, что пост является духовным подвигом, поэтому лучше не останавливаться на половине.

Что употреблять в пищу?

Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим 4

На протяжении двух недель поста запрещается есть мясные, молочные продукты и блюда, яйца. Основу меню составляют крупы, макароны, овощи, фрукты, грибы, ягоды, орехи, хлеб, мед, сухофрукты и постная выпечка. Бокал вина и рыба разрешаются только в Преображение Господня — 19 августа.

Традиционно для строгого поста в понедельник, среду и пятницу разрешено только сухоядение — это могут быть сырые овощи и фрукты без масла. Во вторник и четверг в меню есть варёная пища без масла. В субботу и воскресенье можно есть отварные крупы и овощи с добавлением подсолнечного масла.

Фото Успенский пост перед Преображением Господним в августе 2022 - когда начинается, что запрещено верующим 5

Публикуем календарь питания по дням

  • 14 августа — мёд с хлебом, овощи, фрукты;
  • 15 августа — суп с грибами, различные каши, заправленные маслом;
  • 16 августа — нежирная рыба;
  • 17 августа — блюда с морковью, свёклой, капустой или картошкой (овощи можно запекать, но фрукты следует есть свежими);
  • 18 августа — горячий суп или каша;
  • 19 августа — блюда из рыбы, вино с виноградом;
  • 20 августа — каша с супом, свежие овощи;
  • 21 августа — салаты из овощей, картофель, мёд, яблоки;
  • 22 августа — овощные супы, каша, грибы, фрукты;
  • 23 августа — рыба;
  • 24 августа — квашеная капуста с консервированными овощами, хлеб, фрукты;
  • 25 августа — манка на воде, грибы, суп;
  • 26 августа — салаты, яблоки, орехи;
  • 27 августа — овощи в тушёном виде, вареники.

Ранее Сиб.фм публиковал православный календарь с датами постов для верующих. Главные запреты для православных в августе, а также сильные молитвы для чтения в церкви и дома.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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