В Новосибирске на проезжей части улицы Титова провалился асфальт

Фото из публикации Telegram-канала «Мэр_и_Я»

Мэрия Новосибирска объяснила проседание асфальта по улице Титова — дорожное покрытие просело на участке проезжей части.

10 августа стало известно об оседании части асфальтового покрытия на проезжей части улицы Титова. Сообщается, что повреждение распространилось на отрезке дороги от Бийской до Дукача. В мэрии Новосибирска озвучили вероятную основание образовавшегося дефекта. Информация об этом появилась в Telegram-канале муниципалитета «Мэр_и_Я».

«Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу», —

указывается в сообщении Telegram-канала администрации города.

На данный момент этот участок дороги огорожен бетонными блоками и предупреждающим знаком. В ближайшее время специалисты «Управления дорожного строительства», муниципального предприятия «МетроМир», а также АО «Новосибирскавтодор», администрации Ленинского района и КПД «Газстрой» проверят состояние ливнёвого коллектора, который мог спровоцировать возникший на дорожном полотне недостаток.