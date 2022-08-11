Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске на проезжей части улицы Титова провалился асфальт

Фото В Новосибирске на проезжей части улицы Титова провалился асфальт
Фото В Новосибирске на проезжей части улицы Титова провалился асфальт

Фото из публикации Telegram-канала «Мэр_и_Я»

Мэрия Новосибирска объяснила проседание асфальта по улице Титова — дорожное покрытие просело на участке проезжей части.

10 августа стало известно об оседании части асфальтового покрытия на проезжей части улицы Титова. Сообщается, что повреждение распространилось на отрезке дороги от Бийской до Дукача. В мэрии Новосибирска озвучили вероятную основание образовавшегося дефекта. Информация об этом появилась в Telegram-канале муниципалитета «Мэр_и_Я».

«Возможная причина возникновения — нарушение целостности трубопровода ливневой канализации, пересекающей дорогу», —

указывается в сообщении Telegram-канала администрации города.

На данный момент этот участок дороги огорожен бетонными блоками и предупреждающим знаком. В ближайшее время специалисты «Управления дорожного строительства», муниципального предприятия «МетроМир», а также АО «Новосибирскавтодор», администрации Ленинского района и КПД «Газстрой» проверят состояние ливнёвого коллектора, который мог спровоцировать возникший на дорожном полотне недостаток.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

Новосибирская область
ремонт дорог
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24107
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
17048
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16541
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
14859
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
13017
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12596
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
11700
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года