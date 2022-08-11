В Новосибирске обновится парк уборочных машин

Фото предоставлено мэрией Новосибирска

Как сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, до 15 декабря 2022 года в город поступят семь новых машин для уборки улиц. Шесть из них направят в ДЭУ № 1, одну – в ДЭУ № 3.

«Это будут комбинированные дорожные машины – одни из лучших для содержания города. Техника всесезонная, использовать ее можно и зимой, и летом для содержания дорог любой категории. Техника оснащена снегоочистителем, распределителем противогололедных материалов, щеткой и поливально-моечным оборудованием», – рассказал мэр Анатолий Локоть.

Сегодня обновление парков спецтехники и общественного транспорта является одним из основных направлений развития дорожно-транспортной городской сети.

«Напомню, что плановая работа по обновлению подвижного состава городского общественного транспорта ведется на протяжении нескольких лет. Так, за два последних года в Новосибирск поступило 205 новых автобусов, последняя партия пришла в июле. Сейчас они готовятся к вводу в эксплуатацию, планируется, что к 1 сентября 50 новых машин выйдут на линии», – отметил градоначальник.

По итогам проделанной работы пассажиропоток на муниципальном наземном транспорте увеличился вдвое.

Кроме того, в рамках сотрудничества «БКМ-Сибирь» и белорусскими предприятиями проводится программа по обновлению трамваев. В начале 2022 года на маршрутах работало 37 таких трамваев, к концу года добавятся еще пять, три из которых уже модернизированы.

В этом году реализуются задачи по заявке на новые троллейбусы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». За три года будет получено 58 новых троллейбусов с автономным ходом. Первые девять поступят до конца этого года, последняя партия ожидается в 2024 году.