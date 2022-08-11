В Новосибирской области число тяжких преступлений выросло на 14% в 2022 году

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Число тяжких преступлений выросло в Новосибирской области за первую половину 2022 года.

За первые 6 месяцев 2022 года в Новосибирске и области увеличилось число тяжких преступлений по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает управление генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.

В первом полугодии 2022 года в регионе было совершено на 14% больше тяжких преступлений, чем за первые полгода 2021 года. Среди прочего, такие преступления совершали и несовершеннолетние и ранее судимые лица.

При этом генпрокуратура отмечает, что уровень раскрываемости преступлений остается низким.

Ранее в Новосибирске осудили мужчину, который отрезал голову знакомому и выбросил её в окно. Его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Также в июне жительница Новосибирской области зарезала мужа после пьяной ссоры. Муж с женой, проживающие на улице Четный ряд в Болотном, выпивали у себя дома. Когда градус алкоголя в крови собутыльников достиг критической отметки, они начали выяснять отношения. После словесной перепалки женщина схватила нож и нанесла супругу удар в спину. Нетрезвая жена сама вызвала скорую, но врачи оказались бессильны. От полученного ранения мужчина скончался на месте.