Водитель BMW снёс ремонтные ограждения на дороге в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой МАСС по Новосибирской области

Житель Новосибирска на BMW влетел в металлические ограждения на ремонтируемом участке дороги.

Утром 11 августа спасателям муниципальной аварийной службы поступил вызов на место ДТП, случившееся на улице Ипподромская. Как рассказали сотрудники МАСС, там водитель BMW выехал на полосу, где проводились ремонтные работы, в результате чего полностью снёс металлические ограждения: все они оказались на земле.

По данным спасателей, в ДТП пострадал только сам автомобиль, 36-летний водитель не получил повреждений.

«Спасатели обеспечили противопожарную безопасность транспортного средства и его стабилизацию», — дополнили в пресс-службе муниципальной аварийно-спасательной службы.

Ранее Сиб.фм писал о том, как спасатели вытащили из Оби упавшего с моста в воду молодого человека.