Водолазы нашли тело утонувшего в Новосибирском районе подростка

Фото ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирске завершены поиски 15-летнего подростка, утонувшего в Оби 10 августа.

Водолазы обнаружили в реке Обь тело 15-летнего подростка, утонувшего 10 августа в реке Обь в районе дачных обществ поселка Красный Яр. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным спасателей, утонувший мальчик находился на водоёме вместе с братьями и другом. Подростки решили отправиться от берега к острову по мелководью, но в какой-то момент трое из них упали в глубокую яму и начали тонуть. 12-летний мальчик не растерялся и вытащил из воды двоих приятелей, но спасти третьего не удалось.

11 августа водолазы АСС провели очередные поисковые работы, обнаружили пропавшего подростка без признаков жизни и передали его сотрудникам полиции.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, утонувшему мальчику было 15 лет. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту трагедии.

В МЧС призвали родителей не оставлять детей без присмотра на водоёмах.

"Особую опасность представляют «дикие» пляжи, так как в таких местах могут быть сильные течения, обрывы с резкими перепадами глубины, на дне могут находиться коряги, плиты, проволока и другие опасные предметы", — сообщили в ведомстве.