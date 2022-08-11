Врач из Новосибирска назвала самые частые симптомы отравления арбузом

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Новосибирский терапевт перечислила самые явные симптомы отравления арбузом.

Август — месяц, в который продажи арбузов и дынь поднимаются до пиковой точки: именно к этой поре они становятся сочнее всего. Тем не менее, эти плоды могут содержать нитраты и вещества, вредные для организма человека. Определить их уровень без специального прибора невозможно, но при превышении их безопасного количества есть риск получить отравление сочными дольками. По каким симптомам можно распознать отравление арбузом, и как действовать в такой ситуации, рассказала врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «‎1+1» Полина Терентьева.

По словам медика, самые распространённые признаки получения отравления арбузом — боли в животе, спазмы, тошнота и рвота, а также многократный жидкий стул. Позже может появиться ощутимая слабость и головные боли. Также можно почувствовать повышение температуры тела, жар или озноб.

«Вышеперечисленные признаки развиваются через 2-4 часа после употребления арбуза», — уточнила врач.

Терапевт уточнила: при обнаружении признаков отравления необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение. При этом до консультации врача можно предпринять несколько действий самостоятельно, чтобы облегчить самочувствие — принять сорбенты и употреблять больше жидкости.

«Можно принять энтересорбенты — полисорб, смекту, активированный уголь. При рвоте и диарее необходимо употреблять достаточное количество жидкости — это может быть обычная вода или минеральная вода без газа. Далее — следовать рекомендациям лечащего врача», — отметила Полина Терентьева в беседе с «АиФ-Новосибирск».