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Врач из Новосибирска назвала самые частые симптомы отравления арбузом

Фото Врач из Новосибирска назвала самые частые симптомы отравления арбузом
Фото Врач из Новосибирска назвала самые частые симптомы отравления арбузом

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Новосибирский терапевт перечислила самые явные симптомы отравления арбузом.

Август — месяц, в который продажи арбузов и дынь поднимаются до пиковой точки: именно к этой поре они становятся сочнее всего. Тем не менее, эти плоды могут содержать нитраты и вещества, вредные для организма человека. Определить их уровень без специального прибора невозможно, но при превышении их безопасного количества есть риск получить отравление сочными дольками. По каким симптомам можно распознать отравление арбузом, и как действовать в такой ситуации, рассказала врач-терапевт сети многопрофильных клиник для всей семьи «‎1+1» Полина Терентьева.

По словам медика, самые распространённые признаки получения отравления арбузом — боли в животе, спазмы, тошнота и рвота, а также многократный жидкий стул. Позже может появиться ощутимая слабость и головные боли. Также можно почувствовать повышение температуры тела, жар или озноб.

«Вышеперечисленные признаки развиваются через 2-4 часа после употребления арбуза», — уточнила врач.

Терапевт уточнила: при обнаружении признаков отравления необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение. При этом до консультации врача можно предпринять несколько действий самостоятельно, чтобы облегчить самочувствие — принять сорбенты и употреблять больше жидкости.

«Можно принять энтересорбенты — полисорб, смекту, активированный уголь. При рвоте и диарее необходимо употреблять достаточное количество жидкости — это может быть обычная вода или минеральная вода без газа. Далее — следовать рекомендациям лечащего врача», — отметила Полина Терентьева в беседе с «АиФ-Новосибирск».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
лечение
отравление
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