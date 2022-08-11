Врач назвал самые опасные препараты для поджелудочной железы

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Гастроэнтеролог Вялов перечислил самые опасные для поджелудочной железы препараты. Основными факторами риска дисфункции поджелудочной железы являются не только курение и алкоголь, но и некоторые препараты, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. По его словам, из-за вредных привычек чаще всего случаются панкреатит и рак поджелудочной железы, а проблемы с этим органом также возникают из-за антибиотиков, мочегонных лекарств и противозачаточных таблеток. Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью. Многие женщины пьют противозачаточные, не думая о состоянии поджелудочной железы, из-за этого возникают проблемы, — объяснил Вялов.

Кроме того, врач обратил внимание на вирусные инфекции, которые также могут спровоцировать проблемы с поджелудочной железой. Речь идет о детских инфекциях и вирусе Эпштейна — Барра, которые часто вызывают повреждения поджелудочной.

С детства человек уже получает скомпрометированную поджелудочную железу, которую в подростковом и взрослом возрасте просто добивает. Некоторые кишечные инфекции — сальмонеллез, кампилобактеры — тоже могут вызывать воспаления в поджелудочной железе, — подытожил Вялов.

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