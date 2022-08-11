Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

Врач назвал самые опасные препараты для поджелудочной железы

Фото Врач назвал самые опасные препараты для поджелудочной железы
Фото Врач назвал самые опасные препараты для поджелудочной железы

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Гастроэнтеролог Вялов перечислил самые опасные для поджелудочной железы препараты.

Основными факторами риска дисфункции поджелудочной железы являются не только курение и алкоголь, но и некоторые препараты, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. По его словам, из-за вредных привычек чаще всего случаются панкреатит и рак поджелудочной железы, а проблемы с этим органом также возникают из-за антибиотиков, мочегонных лекарств и противозачаточных таблеток.

Для поджелудочной опасны антибиотик тетрациклин, некоторые жаропонижающие, антибиотики метронидазол, нифурунтаин, который используется для кишечных инфекций в основном, мочегонные, женские половые гормоны эстрогены, которые используются с противозачаточной целью. Многие женщины пьют противозачаточные, не думая о состоянии поджелудочной железы, из-за этого возникают проблемы, —

объяснил Вялов.

Кроме того, врач обратил внимание на вирусные инфекции, которые также могут спровоцировать проблемы с поджелудочной железой. Речь идет о детских инфекциях и вирусе Эпштейна — Барра, которые часто вызывают повреждения поджелудочной.

С детства человек уже получает скомпрометированную поджелудочную железу, которую в подростковом и взрослом возрасте просто добивает. Некоторые кишечные инфекции — сальмонеллез, кампилобактеры — тоже могут вызывать воспаления в поджелудочной железе, — подытожил Вялов.

Ранее гепатолог и гастроэнтеролог Екатерина Заботина объяснила, с чем может быть связана боль в левом подреберье. По словам врача, наиболее частой причиной в ее практике является патология толстой кишки.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Инга Адовская
журналист

0

Теги

здоровье
таблетки
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

24549
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
17551
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17140
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
16922
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
13157
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года
13050
Медовый спас в августе 2022: какого числа начинается, как правильно отмечать
12227
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года