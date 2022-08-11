ВТБ выпустил более 60% электронных закладных на ипотечном рынке

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ВТБ по итогам июля нарастил выпуск электронных закладных в 1,6 раза по сравнению с июнем — до 6,6 тыс. Каждый второй документ был оформлен на этапе сопровождения действующего портфеля жилищных кредитов, что стало абсолютным рекордом для РФ. Доля ВТБ на рынке в июле достигла 64%. Общее количество цифровых закладных, выпущенных с момента старта проекта, превысило 27 тысяч.

По данным пресс-службы ПАО ВТБ, июль стал самым активным месяцем по числу оформленных цифровых закладных на фоне общего роста клиентской активности в сегменте жилищного кредитования. За этот месяц банком было оформлено порядка 6,6 тысяч цифровых закладных, что на 10% превысило результат за весь первый квартал 2022 года – период наиболее высокого спроса на ипотечные кредиты. Порядка 50% составили закладные на этапе сопровождения действующего портфеля.

"ВТБ активно развивает цифровые сервисы. В части ипотечного кредитования для нас важно не только обеспечить доступные условия, но и упростить процесс проведения сделок с недвижимостью. Важная веха на этом пути — переход банка на оформление электронных закладных. Цифровой формат документа позволяет исключить из процесса посещение клиентом МФЦ или офиса Росреестра как при получении ипотеки, так и на этапе ее сопровождения и полного погашения. Для банка работа с цифровыми закладными позволяет минимизировать бумажный документооборот и оптимизировать внутренние процессы", – прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Николай Дубакин.

ВТБ начал выпускать электронные закладные в июле прошлого года. Проект реализуется при поддержке ДОМ.РФ. На сегодняшний день сделки с использованием цифровых закладных превалируют в общем объеме ипотечных выдач банка. С мая 2022 года ВТБ одним из первых на рынке перешел в полном объеме на выпуск электронных закладных на этапе сопровождения действующего портфеля жилищных кредитов. В этом случае цифровые документы оформляются после введения дома в эксплуатацию и получения заёмщиком права собственности. На текущий момент банк оформил порядка 6 тысяч электронных закладных на этапе сопровождения.

«Прошлый год стал определяющим для цифровизации ипотечного рынка РФ. Вместе с коллегами нам удалось усовершенствовать процесс выпуска электронных закладных и запустить пилотные проекты для массового использования банками. В итоге существенно увеличена скорость обработки электронных закладных на стороне регистратора, сокращен процесс передачи данных в депозитарии до нескольких минут, что положительно сказалось на скорости регистрации прав на ипотеку. Электронные закладные в промышленных масштабах выпускают 8 банков, еще семь кредитных организаций провели разовые выпуски. Около 30% всех закладных на рынке выдается в электронном формате. Вместе с ростом этих цифр рынок ипотеки будет становится более цифровым, а значит максимально удобным для всех участников рынка», – отметил директор подразделения «Диджитал» банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

В рамках проекта ВТБ формирует для клиента необходимый пакет документов, который, в том числе, включает закладную в цифровом виде. Документы подписываются электронной подписью участников сделки и представителя банка. Затем сотрудники ВТБ направляют их в Росреестр, который проводит регистрацию ипотеки и вносит сведения об электронной закладной. На финальном этапе она передается на учет в ВТБ Специализированный депозитарий. После погашения ипотечного кредита банк без участия клиента снимает обременение с объекта недвижимости в Росреестре. Далее клиент может распоряжаться недвижимостью без ограничений.