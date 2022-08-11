Завод по переработке нефти в Новосибирской области признали банкротом из-за долга в 13 млн рублей

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«Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» признали банкротом из-за задолженности размером 13,4 миллиона рублей.

10 августа стало известно о банкротстве ООО «Нефтеперерабатывающий завод Барабинский» (НПЗ) — компании, которая должна была построить одноимённый завод по переработке нефти на территории Новосибирской области. Об этом решении говорит соответствующий документ в картотеке арбитражного суда региона от 4 августа 2022 года.

Согласно указанной информации, федеральная налоговая служба впервые подавала иск о признании НПЗ банкротом в 2018 году: в то время задолженность предприятия была равна примерно 11 миллионам рублей. Тем не менее, тогда суд отказал в поступившем иске.

«Суд решил: признать отсутствующего должника — общество с ограниченной ответственностью "Нефтеперерабатывающий завод Барабинский" — несостоятельным (банкротом), открыть конкурсное производство сроком на шесть месяцев», — говорится в опубликованном документе.

На текущий момент сумма долга выросла до 13,4 миллионов рублей. Такой итог сложился из неуплаченного налога на земельный участок под строительство завода в 11 миллирнов рублей, и пенни за его неуплату. Истцом снова значится федеральная налоговая служба.

НПЗ «Барабинский» планировался как безотходное производство, на котором будет происходить переработка нефтешлама, а попутный нефтяной газ — улавливаться и отправляться на переработку в регенерацию. Как сообщает ТАСС, завод собирался выпускать 3 миллиона тонн нефтепродуктов — этот объём закрывал бы закрывать около 10% потребности в нефтепродуктах Новосибирской области.