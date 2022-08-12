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Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске

Фото Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске
Фото Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске

Фото: Shutterstock

С 13 августа в Новосибирске изменится маршрут такси № 51, а с 15 — трех автобусов.

С субботы, 13 августа, поменяется схема движения маршрутки № 51, а а с 15 августа — автобусов № 29, № 57 и № 96. Об этом сообщила пресс-служба МКУ ЦУГАЭТ.

Маршрутное такси № 51 изменит маршрут с 13 августа до 30 сентября.

Фото Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске 2

С 15 августа и до особого распоряжения изменят маршруты автобусы № 29, № 57 и № 96.

Фото Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске 3

Фото Автобусы № 29, 57 и 96 изменят схему движения в Новосибирске 4

Напомним, к концу августа 50 новых автобусов выйдут на дороги Новосибирска. Муниципальный автопарк пополнили 50 новых автобусов НЕФАЗ, которые выйдут на маршруты к концу августа. Располагается подвижной состав на ОбьГЭС на месте бывшего ПАТП-10, открытие площадки посетил мэр Анатолий Локоть.

Также в июле житель Новосибирска избил пассажира, который стоял слишком близко к нему в автобусе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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