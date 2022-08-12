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C 15 августа отменяются пять остановок пригородных поездов в Новосибирской области

Фото C 15 августа отменяются пять остановок пригородных поездов в Новосибирской области
Фото C 15 августа отменяются пять остановок пригородных поездов в Новосибирской области

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

На основании решения министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области совместно с муниципальными образованиями региона, в связи с отсутствием пассажиропотока с 15 августа 2022 года отменяются остановки пригородных поездов Западного направления на остановочных пунктах:

– о.п. Капралово;

– о.п. 3144 км;

– о.п. 3116 км;

– о.п. 3042 км;

– о.п. 2973 км.

Пригородная компания «Экспресс-пригород» просит пассажиров быть внимательными и планировать свои поездки с учетом изменений в расписании.

Дополнительную информацию можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, на официальном сайте компании и по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00).

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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