Деревни Девки и Колыбелька нашли в Новосибирской области

Фото Вадима Винкевича / Сиб.фм

Новосибирская область богата населёнными пунктами с забавными названиями, среди которых есть Колбаса, Девки и Колыбелька.

В Новосибирской области составили список деревень и сёл, известных своими необычными названиями. Как выяснилось, в регионе есть свой Луганск в Карасукском районе, а также Витебск — Болотнинском. Об этом пишет "МК в Новосибирске".

Как выяснили журналисты издания, в Искитимском районе области существует село с многообещающим названием Девки. Автор в шутку отмечает, что в этом населённом пункте можно смело снимать выпуски программы "Давай поженимся".

Любителей рыбалки не оставит равнодушным село Караси в Баганском районе. А гурманы не смогут проехать мимо Колбасы в Кочковском районе.

Есть и другие забавные названия — к примеру, в Барабинском районе обнаружились село Зюзя и деревня Старый Карапуз, а в Красноозёрном — Локтёнок и Колыбелька.