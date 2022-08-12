Десантников-пожарных из Новосибирска отправили на тушение леса в Югре

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Спасателей десантно-пожарной службы из Новосибирска направили в Ханты-Мансийский автономный округ для ликвидации лесных пожаров.

24 сотрудника десантно-пожарной службы «Новосибирская авиабаза» отбыли в Ханты-Мансийский автономный округ: там они будут помогать в тушении пожаров, охвативших территорию Югры в августе. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области 11 августа.

«10 августа группа из 12 человек (Нижнекаменское и Крещенское авиаотделения) продолжают работать в Берёзовском филиале вблизи д. Шайтанка. Обрабатывают южную кромку. Группа из 12 человек (Северное авиаотделение) продолжают работать в Игримском филиале», — уточнили в региональном Минприроды.

Напомним, в августе Минприроды Новосибирской области не выделили средства на борьбу с вредителями леса — об этом представители ведомства рассказали 11 августа.