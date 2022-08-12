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общество

Гастроэнтеролог назвал продукты-«провокаторы» рака поджелудочной железы

Фото Гастроэнтеролог назвал продукты-«провокаторы» рака поджелудочной железы
Фото Гастроэнтеролог назвал продукты-«провокаторы» рака поджелудочной железы

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

Гастроэнтеролог Вялов: продукты с высоким содержанием жира крайне опасны для поджелудочной железы.

Продукты с высоким содержанием жира крайне опасны для поджелудочной железы, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов. Врач напомнил россиянам, что разовая пиковая ударная нагрузка в виде жирной пищи на организм гораздо страшнее, чем ее регулярное потребление.

Можно один раз съесть большущий кусок жирного сала или жирного торта и долбануть по поджелудочной. Это будет больнее для нее, чем регулярно переедать эти продукты, но не в таких больших количествах. Обильный пятничный вечер с большим количеством жиров может быть опаснее, чем злоупотреблять в течение года, —

сказал Вялов.

Гастроэнтеролог отметил, что поджелудочная железа — орган, который не восстанавливается, однако человеческий организм использует только 10% мощности поджелудочной. По его словам, предотвратить развитие воспалений и рака поджелудочной железы помогают содержащие ликопин овощи, в первую очередь речь идет о помидорах и шпинате.

«Можно убить 90% поджелудочной, оставшимися 10% пользоваться и нормально жить. Это расхолаживает многих людей. Возник панкреатит, вроде как ничего не случилось, но 10% поджелудочной потерял. Не поменял ни образ жизни, ни питание — потерял еще 10%. На оставшихся 80% продолжаем жить. Основные симптомы появляются только тогда, когда осталось всего 10%», — подчеркнул Вялов.

Он напомнил, что о проблемах с поджелудочной сигнализируют жидкий стул и уровень сахара в крови. Если глюкоза начинает повышаться, то стоит сходить к врачу и проверить свою поджелудочную, посоветовал Вялов. Для лечения, которое обычно длится месяц, используются лекарства, устраняющие воспаление, и препараты, которые уменьшают активацию органа.

Ранее Вялов рассказал, что основными факторами риска дисфункции поджелудочной железы являются не только курение и алкоголь, проблемы с этим органом также возникают из-за антибиотиков, мочегонных лекарств и противозачаточных таблеток.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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