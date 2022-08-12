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общество

Канализационный люк на дороге к центру для инвалидов «закрыли» аварийным знаком в Новосибирске

Фото Канализационный люк на дороге к центру для инвалидов «закрыли» аварийным знаком в Новосибирске
Фото Канализационный люк на дороге к центру для инвалидов «закрыли» аварийным знаком в Новосибирске

Фото из публикации сообщества «АСТ-54» ВКонтакте

В Новосибирске открытый люк колодца на дороге недалеко от центра реабилитации инвалидов прикрыли знаком, предупреждающим о ремонтных работах.

11 августа в сообществе «АСТ-54» разместили фотографию, на которой показали неординарное перекрытие канализационного колодца: сверху на открытый люк поместили знак, указывающий на проведение дорожных работ. В публикации указано, что люк размещён на улице Немировича-Данченко, 100/2.

По словам местных жителей, канализационный колодец остаётся открытым уже долгое время. При этом закрыть его пытаются множеством способов: от конусов до заграждений из пластика.

«Да его уже чем только не закрывали... заборчик, конусы, заграждение пластиковое, знак, всё снесли», «Недавно просто палка торчала», — написали новосибирцы в комментариях.

По данным электронного справочника 2ГИС, по указанному адресу располагается Сибирский геофизический колледж, а на противоположной стороне от здания в одном корпусе размещены сразу несколько организаций. Среди них — комплексный центр социальной адаптации инвалидов, офисы детских оздоровительных лагерей, а также центр семейного отдыха и оздоровления.

Ранее Сиб.фм писал о ЧП на дороге в микрорайоне «Родники»: там автомобиль с водителем провалился в строительную яму.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
ремонт дорог
инвалиды
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