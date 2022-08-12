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общество

Контрактников на зарплату 150 тысяч в месяц набирают в Новосибирской области

Фото Контрактников на зарплату 150 тысяч в месяц набирают в Новосибирской области
Фото Контрактников на зарплату 150 тысяч в месяц набирают в Новосибирской области

Фото из группы "новосибирская область" "ВК"

Жителей Новосибирской области приглашают на военную службу по контракту с зарплатой 150 тысяч рублей в месяц и премией 300 тысяч за выполнение спецзадач.

В Новосибирской области продолжается набор мужчин в возрасте от 18 до 50 лет для прохождения военной службы по контракту. Кандидатам предлагают высокий доход — от 150 тысяч рублей в месяц, а также разнообразные льготы. Об этом сообщается в официальной группе правительства региона в "ВК".

Фото Контрактников на зарплату 150 тысяч в месяц набирают в Новосибирской области 2

Как отмечается в объявлении, кроме стандартного денежного содержания, военнослужащему гарантируется дополнительно 8 тысяч рублей в день (240 тыс в месяц) за выполнение спецзадач, предусмотрено и премирование в размере 300 тысяч рублей.

При получении удостоверения ветерана военнослужащий получает +32% к пенсии, 50% компенсации на услуги ЖКХ, дополнительные 15 дней к отпуску ежегодно, а также льготы для поступления детей в ВУЗЫ.

Кандидатам на момент заключения контракта должно быть не меньше 18 лет, образование — не ниже 9 классов, категория годности по здоровью — "А" или "Б".

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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