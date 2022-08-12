МЧС Новосибирской области поддержит развитие пожарных бригад Луганска

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МЧС по Новосибирской области поддержит развитие добровольных пожарных дружин под Луганском.

Региональная общественная организация «Добровольные пожарные и спасатели Новосибирской области» представит проект, направленный на возрождение добровольных пожарных бригад под Луганском. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Новосибирской области.

Это уже четвертый грант, на который рассчитывает организация, но первый за пределами территории России. Его представят на конкурс Фонда президентских грантов РФ до 15 августа. Итоги конкурса станут известны в конце сентября.

Цель проекта — передать опыт добровольным пожарным дружинам в Беловодском районе Луганской Народной республики.

11 августа состоялась видеоконференция, на которой российские участники проекта представили его план, цели и задачи партнерам из ЛНР, а также обсудили риски в условиях природных и бытовых пожаров пожаров, а также риски работы бригад в условиях военной операции.

Проект также поддержали Центр ГО, ЧС и ПБ по Новосибирской области, Новосибирское региональное отделение ВДПО, Новосибирское региональное отделение детско-юношеского движения «Школа безопасности», Учебный центр ФПС по Новосибирской области и Министерство ЖКХ региона.

Напомним, в июне Новосибирская общественная организация «Гильдия молодых библиотекарей» получила грант в миллион рублей на создание истории Сибири в мультфильмах. Мультфильмы будут снимать школьники 12-15 лет в студиях на базе библиотек. При создании анимации творцы должны будут хорошо изучить историю родного края.

Также стартапам из Томска предложили гранты в 300 тысяч рублей.