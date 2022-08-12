Шквалистый ветер до 27 метров в секунду ожидается в Новосибирске 13 и 14 августа

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Западно-Сибирский гидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды в Новосибирске в выходные 13 и 14 августа.

Град и шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду ожидаются в Новосибирске в выходные 13 и 14 августа. Об этом сообщается на сайте Западно-Сибирского УГМС.

В субботу, 13 августа, в областном центре ожидается +25 +30 градусов тепла. При этом вероятны дожди с градом, а также сильный ветер.

"Ночью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14, при грозах до 18. Днем 5-10 метров в секунду, местами порывы до 20 при грозах — шквалы 25-27 метров в секунду", — предупредили синоптики.

Ливни с грозами и градом ожидаются в Новосибирске и в воскресенье, 14 августа. Во второй выходной день также будет дуть сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, в региональном ГУ МЧС предупредили о риске чрезвычайных ситуаций.

"Возможны повреждение линий связи и электропередач, падение слабо закрепленных конструкций и срыв кровли со зданий и сооружений. Ожидаемые погодные условия способны нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, грозят повреждением объектов, увеличением случаев травматизма среди людей, а также спровоцировать дорожно-транспортные происшествия", — сообщили в ведомстве.