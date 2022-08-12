Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах

Freepik.com
Медовый спас — первый из трех спасов в августе. Ежегодно он отмечается 14 августа. Своё название праздник получил благодаря пасечникам, которые в это время приступают к сбору мёда. Поэтому самое важное в этот день – прославлять их труд. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток и поздравлений в стихах.
Пусть с Медовым Спасом ярким
В дом удача поспешит,
Процветание подарит,Чудесами удивит.
Пусть исполнятся желания,В сердце царствует добро,В семье будет понимание
И душевное тепло!
С Медовым Спасом поздравляю,
Всем сладкой жизни я желаю!
Пускай Господь вас защитит
От бед, невзгод и от обид.
Душа наполнится надеждой,
А сердце искренним теплом.
Любви огромной и безбрежной,Пусть окружает лишь добро!
Подарит пусть Медовый Спас
Уют, достаток в каждый дом,
Он счастье принесет для вас,
Пусть мир наполнится добром!
Пусть путеводная звезда
Всегда вам очень ярко светит,
И будет сладкой жизнь всегда,
Как самый вкусный мед на свете!
Пусть жизнь будет сладкой, как мед.
Пусть счастье рекою течет.
Пусть дни будут светлыми как небеса
И не встретится больше тьмы полоса.
Желаю, чтоб с этого чистого дня
Сказкой стала бы жизнь для тебя.
Пусть здоровье, достаток и радостный звон
Никогда не покинут твой дом.
Середина августа, у нас Медовый Спас,
С праздником медовым поздравляю вас,
Жизнь пусть будет сладкой, радостной у вас,
Пусть подарит счастье вам Медовый Спас!
Пусть течет рекою в доме вкусный мед,
Пусть, в рот попадает и по усам течет,
Веселою улыбкою, Медовый Спас встречайте,
Всей семьей и всей родней, праздник отмечайте!
Поздравляю с Медовым Спасом!
Пусть ликует душа, поёт,
Жизнь пускай, как в волшебной сказке,
Будет радостной целый год.
Пусть надежд и мечтаний новых
Станет больше во много раз,
Пусть добро и тепло с любовью
Вам подарит Медовый Спас!
С праздником большим всех вас!
К нам пришел Медовый Спас:
Мёд сегодня освящаем,Жизни сладкой всем желаем.
На столе будут блины,
Медовик и пироги.
Пусть святой волшебный мёд
Вам здоровье принесет!
С праздником, со Спасом Вас!
Ешьте мёд и пейте квас.От сердца от всего желаю
Покой и мир в душе хранить,
Со старостью повременить.
Пусть жизнь, как мёд, будет сладка,
Здоровья бурная река
Купает вас в своих волнах.
И пусть улыбка на губах
От счастья и от радости
Не покидает Вас.И нежности, и сладости
Желаю в этот Спас!
Жизни сладкой, словно мёд,
В этот день тебе желаю,
Пусть во всём тебе везёт,
И добру не будет края.
Наступил Медовый спас,
Кушай сладость полной ложкой!
И пусть дарит жизнь сейчас
Только к радости дорожки!
В этот день, Медовый Спас,
Пожелаю всем добра,
Чтоб Господь лелеял вас,
И судьба простой была.
В доме чтоб всегда достаток,
И родные за столом,
Жизни сладкой и богатой,
И удач в труде любом!
Спас Медовый подоспел,Лето провожая.
В сотах мед уже поспел,Праздник обещая.
Этот день календаря
Кличут Лакомкой не зря:
Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас,
Приготовил сладости
Для медовой радости!
На дворе Медовый Спас,
Поздравляем дружно вас,
Пусть сладка судьба, как мед,
Благодать в душе живет!
С Первым Спасом всех вокруг,
Пусть излечится недуг,
А священная водица
Поможет счастью возродиться!
Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов!
Желаю мира, достатка, улыбок и любви!
Пусть в твоей душе царят гармония и счастье!
Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!
Медовое утро и спас наступает,
Маком и мёдом всех угощает.
Пусть же медовыми станут деньки
И не пустеют у Вас кошельки.
Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,
И щедрость родных Вам станем подспорьем.
Пусть жизненный путь всегда будет гладким,
Так угощайте ж нас мёдиком сладким.
Маки собирали люди в старину,
Медом угощали, пригласив к столу.
И благодарили Господа за все,
И сияло солнцем каждое лицо!
Пусть же в спас медовый Бог благословит,
На земле прекрасной ваши дни продлит,
Защитит от скверны, душу обелит,
К высшему потянет, как большой магнит.
И наполнит сердце радостью земной,
И печаль развеет нежною рукой,
Поведет по жизни, и научить жить,
Господу молиться, ближнему служить!
Поздравляю со Спасом Медовым,
Быть желаю веселым, здоровым.
Пусть медок помогает от хвори,
Ну, а Спас охраняет от боли.
Искупайтесь в колодце свяченом,
Пока Спас не случился Моченый.
Пусть прощаются ваши проступки.
Поднимай же, за Спас, меда кубки.
С первым Спасом вас, медовым,
Поздравляем от души,
И желаем бочку меда,Солнца, радости, любви!
Чтобы было в жизни сладко,
Словно медом полито,
Чтобы чисто, ровно, гладко
В Вашей жизни мирно шло!
Никогда не унывайте,
Улыбайтесь просто так,
Свой доход приумножайте,
Пусть дела идут ништяк!
Ранее Сиб.фм писал о главных традициях и запретах Медового спаса. Что символизирует медовый праздник, а также напомним, что празднование первого из спасов совпадает с началом Успенского поста.
Читайте также: В России начнут штрафовать хозяев, которые не убирают за своими питомцами. Штрафы грозят хозяевам, которые выбрасывают собак на улицу.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают