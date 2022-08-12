Медовый спас 12 августа 2022 года: новые картинки и поздравления в стихах

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Медовый спас — первый из трех спасов в августе. Ежегодно он отмечается 14 августа. Своё название праздник получил благодаря пасечникам, которые в это время приступают к сбору мёда. Поэтому самое важное в этот день – прославлять их труд. Сиб.фм публикует подборку тематических открыток и поздравлений в стихах.

Пусть с Медовым Спасом ярким

В дом удача поспешит,

Процветание подарит,Чудесами удивит.

Пусть исполнятся желания,В сердце царствует добро,В семье будет понимание

И душевное тепло!

С Медовым Спасом поздравляю,

Всем сладкой жизни я желаю!

Пускай Господь вас защитит

От бед, невзгод и от обид.

Душа наполнится надеждой,

А сердце искренним теплом.

Любви огромной и безбрежной,Пусть окружает лишь добро!

Подарит пусть Медовый Спас

Уют, достаток в каждый дом,

Он счастье принесет для вас,

Пусть мир наполнится добром!

Пусть путеводная звезда

Всегда вам очень ярко светит,

И будет сладкой жизнь всегда,

Как самый вкусный мед на свете!

Пусть жизнь будет сладкой, как мед.

Пусть счастье рекою течет.

Пусть дни будут светлыми как небеса

И не встретится больше тьмы полоса.

Желаю, чтоб с этого чистого дня

Сказкой стала бы жизнь для тебя.

Пусть здоровье, достаток и радостный звон

Никогда не покинут твой дом.

Середина августа, у нас Медовый Спас,

С праздником медовым поздравляю вас,

Жизнь пусть будет сладкой, радостной у вас,

Пусть подарит счастье вам Медовый Спас!

Пусть течет рекою в доме вкусный мед,

Пусть, в рот попадает и по усам течет,

Веселою улыбкою, Медовый Спас встречайте,

Всей семьей и всей родней, праздник отмечайте!

Поздравляю с Медовым Спасом!

Пусть ликует душа, поёт,

Жизнь пускай, как в волшебной сказке,

Будет радостной целый год.

Пусть надежд и мечтаний новых

Станет больше во много раз,

Пусть добро и тепло с любовью

Вам подарит Медовый Спас!

С праздником большим всех вас!

К нам пришел Медовый Спас:

Мёд сегодня освящаем,Жизни сладкой всем желаем.

На столе будут блины,

Медовик и пироги.

Пусть святой волшебный мёд

Вам здоровье принесет!

С праздником, со Спасом Вас!

Ешьте мёд и пейте квас.От сердца от всего желаю

Покой и мир в душе хранить,

Со старостью повременить.

Пусть жизнь, как мёд, будет сладка,

Здоровья бурная река

Купает вас в своих волнах.

И пусть улыбка на губах

От счастья и от радости

Не покидает Вас.И нежности, и сладости

Желаю в этот Спас!

Жизни сладкой, словно мёд,

В этот день тебе желаю,

Пусть во всём тебе везёт,

И добру не будет края.

Наступил Медовый спас,

Кушай сладость полной ложкой!

И пусть дарит жизнь сейчас

Только к радости дорожки!

В этот день, Медовый Спас,

Пожелаю всем добра,

Чтоб Господь лелеял вас,

И судьба простой была.

В доме чтоб всегда достаток,

И родные за столом,

Жизни сладкой и богатой,

И удач в труде любом!

Спас Медовый подоспел,Лето провожая.

В сотах мед уже поспел,Праздник обещая.

Этот день календаря

Кличут Лакомкой не зря:

Первый Спас, Медовый Спас,Кое-что для нас припас,

Приготовил сладости

Для медовой радости!

На дворе Медовый Спас,

Поздравляем дружно вас,

Пусть сладка судьба, как мед,

Благодать в душе живет!

С Первым Спасом всех вокруг,

Пусть излечится недуг,

А священная водица

Поможет счастью возродиться!

Пускай Медовый Спас принесет тебе множество положительных эмоций и сотни красочных моментов!

Желаю мира, достатка, улыбок и любви!

Пусть в твоей душе царят гармония и счастье!

Пускай здоровье будет крепким, а жизнь — сладкой, словно мед!

Медовое утро и спас наступает,

Маком и мёдом всех угощает.

Пусть же медовыми станут деньки

И не пустеют у Вас кошельки.

Пусть Маковей Вас одарит здоровьем,

И щедрость родных Вам станем подспорьем.

Пусть жизненный путь всегда будет гладким,

Так угощайте ж нас мёдиком сладким.

Маки собирали люди в старину,

Медом угощали, пригласив к столу.

И благодарили Господа за все,

И сияло солнцем каждое лицо!

Пусть же в спас медовый Бог благословит,

На земле прекрасной ваши дни продлит,

Защитит от скверны, душу обелит,

К высшему потянет, как большой магнит.

И наполнит сердце радостью земной,

И печаль развеет нежною рукой,

Поведет по жизни, и научить жить,

Господу молиться, ближнему служить!

Поздравляю со Спасом Медовым,

Быть желаю веселым, здоровым.

Пусть медок помогает от хвори,

Ну, а Спас охраняет от боли.

Искупайтесь в колодце свяченом,

Пока Спас не случился Моченый.

Пусть прощаются ваши проступки.

Поднимай же, за Спас, меда кубки.

С первым Спасом вас, медовым,

Поздравляем от души,

И желаем бочку меда,Солнца, радости, любви!

Чтобы было в жизни сладко,

Словно медом полито,

Чтобы чисто, ровно, гладко

В Вашей жизни мирно шло!

Никогда не унывайте,

Улыбайтесь просто так,

Свой доход приумножайте,

Пусть дела идут ништяк!

Ранее Сиб.фм писал о главных традициях и запретах Медового спаса. Что символизирует медовый праздник, а также напомним, что празднование первого из спасов совпадает с началом Успенского поста.

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