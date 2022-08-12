Мужчина показал половой член в цветочном салоне Новосибирска

Фото из паблика «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте», unsplash.com / Armin Lotfi
В Новосибирске эксгибиционист попал на видео в одном из цветочных салонов.
Мужчина пришёл в цветочный магазин на ОбьГЭСе с обнажённым половым членом. Выходку эксгибициониста зафиксировала камера наружного наблюдения в салоне. Об этом сообщается в паблике «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».
На кадрах видно, как мужчина в кепке, футболке и шортах стоит в торговом зале и выбирает букет. При этом из ширинки виден половой орган.
Со слов девушки-продавца, она была вынуждена делать вид, что ничего не происходит. Хотя общаться со странным покупателем ей было неприятно. Через некоторое время покупатель обнаружил конфуз, извинился и покинул магазин.
Самое странное произошло, когда эксгибиционист вернулся в салон, сообщив, что это был розыгрыш. Мужчина просто решил проверить реакцию окружающих на такую выходку.
В паблике отмечается, что инцидент произошёл 7 августа.
Напомним, в июле 2022 года жительницы Новосибирска пожаловались на эксгибиционистов в Академгородке.
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