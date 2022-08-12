МВД Новосибирска нашло семью стрелявшего из окна мальчика

Фото из публикации сообщества «Типичный Дзержинский Новосибирск» ВКонтакте

Новосибирские полицейские отыскали семью мальчика, который стрелял из окна по прохожим и соседним домам.

11 августа в сообществе «Типичный Дзержинский» появилась информация о «балконном стрелке»: один из жителей сделал фотографию, на которой запечатлён выглядывающий из окна мальчик — по словам автора, он обстреливал из пистолета проходивших мимо дома людей, а также соседние здания. Новосибирец уточнил, что одна из пуль угодила в стекло окна по соседству. Автор отметил, что мальчик находился в доме по улице Адриена Лежена, 19.

По информации электронного справочник 2ГИС, по указанному адресу располагается 17-этажное строение. В этом же доме находится частный детский сад.

«Из окна дома Адриена Лежена, 19 мальчик стреляет из пистолета по окружающим и соседним домам. Достаточно большая пулька прилетела в окно соседнего дома и ударила по стеклу», — написал житель.

12 августа в МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию. По информации правоохранителей, в ведомство не поступало соответствующих заявлений, как и информации о травмировании из медучреждений.

«Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало, из медицинских учреждений также сообщений не было. Информация была выявлена в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетнего и его законных представителей», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские озвучили предварительно полученные данные: вероятно, мальчик стрелял из игрушечного пистолета пульками из пластика. На момент написания публикации правоохранители проводят проверку, также к семье направляют сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних для профилактической работы.