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МВД Новосибирска нашло семью стрелявшего из окна мальчика

Фото МВД Новосибирска нашло семью стрелявшего из окна мальчика
Фото МВД Новосибирска нашло семью стрелявшего из окна мальчика

Фото из публикации сообщества «Типичный Дзержинский Новосибирск» ВКонтакте

Новосибирские полицейские отыскали семью мальчика, который стрелял из окна по прохожим и соседним домам.

11 августа в сообществе «Типичный Дзержинский» появилась информация о «балконном стрелке»: один из жителей сделал фотографию, на которой запечатлён выглядывающий из окна мальчик — по словам автора, он обстреливал из пистолета проходивших мимо дома людей, а также соседние здания. Новосибирец уточнил, что одна из пуль угодила в стекло окна по соседству. Автор отметил, что мальчик находился в доме по улице Адриена Лежена, 19.

По информации электронного справочник 2ГИС, по указанному адресу располагается 17-этажное строение. В этом же доме находится частный детский сад.

«Из окна дома Адриена Лежена, 19 мальчик стреляет из пистолета по окружающим и соседним домам. Достаточно большая пулька прилетела в окно соседнего дома и ударила по стеклу», — написал житель.

12 августа в МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию. По информации правоохранителей, в ведомство не поступало соответствующих заявлений, как и информации о травмировании из медучреждений.

«Сообщений и заявлений в полицию по данному факту не поступало, из медицинских учреждений также сообщений не было. Информация была выявлена в ходе мониторинга сети Интернет и зарегистрирована в установленном порядке. Сотрудники полиции установили личности несовершеннолетнего и его законных представителей», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Полицейские озвучили предварительно полученные данные: вероятно, мальчик стрелял из игрушечного пистолета пульками из пластика. На момент написания публикации правоохранители проводят проверку, также к семье направляют сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних для профилактической работы.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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стрельба
Новосибирская область
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