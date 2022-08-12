На финишной прямой: станцию метро «Спортивная» и парк возле нового ЛДС готовят к сдаче

Фото: Ева Бобкина

Строительство 14-й станции метро «Спортивная» и парка новой ледовой арены в Новосибирске вышло на завершающий этап. Как ведутся работы на объектах, которые изменили не только левобережный ландшафт, но и дорожную и парковую инфраструктуру, проконтролировал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сейчас на станции «Спортивная» фасад обшивают металлическими панелями, оснащенными современной подсветкой. Здесь уже сделана отделка стен, полностью готов пол, проводится отделка колонн. В активной фазе находится установка раздвижных дверей на перронах первой и второй линии. При этом строители уже приступили к благоустройству прилегающей к новой станции территории – плиткой выложат почти 6 тысяч квадратных метров площади.

«Сейчас мы уже не занимаемся капитальным строительством, а работаем над внешней отделкой. После этого нам остается завершить потолок, и станция будет готова. Большое значение в реализации проекта имеет прилегающая территория. И основной вопрос, который мы сегодня затронули, как она будет обустроена. Мы выбрали крупную плитку, в данном случае она смотрится более выигрышно. С сегодняшнего дня подрядчик приступает к укладке этой плитки», – отметил мэр Анатолий Локоть в ходе выездного совещания.

Представители подрядной организации сообщили, что в дневную смену на объекте находятся 80 человек, а в ночную смену всего 10-12. Было решено увеличить количество ночных бригад. Также решается вопрос и с новым остеклением галереи: от моста до станции все стекла уже заменены, рабочие приступают к замене стекол на второй части эстакады до ул. Горской и площади Лыщинского. К открытию станции эстакаду отремонтируют, сейчас производится косметический ремонт опор и принимаются необходимые меры безопасности на участке.

Директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов отметил, что для благоустройства прилегающей к станции территории был выбран новосибирский подрядчик, который сам производит плитку и укладывает ее.

В рамках первого этапа будет обустроена бетонная поверхность для свободного проезда транспорта к станции. Второй, третий и четвертый этапы предполагают отделку территории плиткой со стороны дамбы Октябрьского моста, между парком «Арена» и станцией метро, в районе торцевой части «Спортивной». Первый и второй этапы планируется вести параллельно.

К октябрю 2022 года станция должна быть готова. Возможны дополнительные сроки на оформление документов, но все работы будут завершены.

В новом парке закончена вся вертикальная планировка. Привезены гигантские объёмы грунта и песка, и также сохранён необычный рельеф для того, чтобы дать возможность талым водам свободно уходить в реку. Центральная часть парка практически готова, плитка уложена, завершаются работы по асфальтовому покрытию.

«Сейчас готовятся площадки под установки нестационарных объектов, где будет оформлена входная зона парка. Дальше идёт речь о малых архитектурных формах: скамейки, светильники, электрооборудование. Всё это предстоит сделать на заключительном этапе», – сообщил мэр Анатолий Локоть.

По результатам подсчета стоимости работ итоговая сумма, направленная на их проведение, была увеличена на 23%. Проект финансируется из бюджета Новосибирской области при участии средств муниципального бюджета. Первоначальный проект был доработан, в него внесены серьёзные изменения, в основном по части архитектуры и дизайна.

«Проект был доработан, парк стал более спортивным. Добавилось больше площадок, например, будет локация для катания на скейтбордах. Здесь построят лучший в регионе памп трек, за него взялись ключевые специалисты в этой сфере. В парке будет высококлассное озеленение, ориентированное на разные сезоны», – рассказал представитель генподрядчика «Премиумстрой» Денис Левин.

Специалисты утверждают, что новый парк и ледовая арена внесут значительный вклад в развитие культуры и спорта не только города, но и региона в целом. Территория парка будет оборудована надежной системой безопасности: видеокамерами, системами оповещения и даже тревожными кнопками для того, чтобы, если человеку станет плохо, на это смогли быстро отреагировать.

Денис Левин сообщил, что срок исполнения контракта датируется 30 октября 2022 года. Сейчас работы идут строго по графику. Все стройматериалы заказаны, на 80-85% выполнена укладка твёрдых покрытий, с первого сентября будут устанавливаться освещение, резиновое покрытие и игровое оборудование.