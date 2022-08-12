Ни с чем не спутать: 5 симптомов нового коронавируса Делькатрон в августе 2022 года

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В Санкт-Петербурге вирусологи выявили новый штамм коронавируса. Обнаруженный вариант вируса стал гибридом известных ранее «омикрона» и «дельты». Исследователи так называемого «дельтакрона» полагают, что родиной нового вируса стала именно Россия. На данный момент, опасность новой мутации не определена, а число заболевших не так велико. Однако, предостережением является то, что исходная «дельта» имеет тяжелое течение заболевания, поражает легкие. Какие симптомы сигнализируют о заражении новым коронавирусом – выяснил Сиб.фм.

Симптомы «дельтакрона»

Российские учёные и врачи на основе обращения пациентов, у которых был обнаружен новый штамм «дельтакрон» выявили несколько основных симптомов, характерных для гибрида. Как сообщили специалисты, новая мутация вируса похожа по симптоматике на ОРВИ, но есть и другие симптомы, которые также характерны для предыдущих штаммов.

Боль в горле, сухой кашель без мокроты, осиплость голоса, реакция подчелюстных и шейных лимфатических узлов. Головная боль, головокружение. Заложенность носа, чихание. Слабость, ломота, потливость, невысокая температура. Сильное расстройство пищеварения, диарея.

Согласно оценке врачей, которые наблюдали за течением болезни у заразившихся пациентов, из-за структуры белка «дельтакрона» он является менее патогенным, но будет иметь большой процент заражаемости, как и «омикрон».

Сколько случаев выявлено?

Согласно статистике, в России количество заразившихся коронавирусом достигло отметки в 25 815 человек. Госпитализировано из них 2 525 человек, а умерло — 52 человека. При этом «дельтакрон» занимает в этой статистике крайне малую часть. Известно, что лишь несколько случаев зафиксировано в Санкт-Петербурге и меньше трех случае в Москве.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новый гибридный штамм коронавируса «дельтакрон» выявили у 6 жителей России. Напомним, что новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом, а также врачи рассказали кому нельзя ставить прививку от «Кентавра».

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