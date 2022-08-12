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Новосибирск вошёл в топ-5 городов России по суммарному вводу жилья

Фото Новосибирск вошёл в топ-5 городов России по суммарному вводу жилья
Фото Новосибирск вошёл в топ-5 городов России по суммарному вводу жилья

Фото Максима Николаева / Сиб.фм

Новосибирск занял четвёртое место в Росси по суммарному объёму сданного жилья за 2020-21 годы.

Агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики подготовило рейтинг городов по объемам ввода жилья в 2021 году. По сумме ввода жилья на душу населения по 100 крупным городам за 2020 и 2021 годы, Новосибирск по вводу на душу населения занял 16 место, а по суммарному объёму сданного жилья — 4 место.

Всего за 2 года в столице Сибири введено 2,899 млн. квадратных метров жилой площади.

На первом месте Москва с показателем – 12,79 млн., на втором Санкт-Петербург – 6,83 млн. квадратов, замыкает тройку лидеров Краснодар — 4,49 млн. квадратных метров. Тройка лидеров неизменна в течение последних 8 лет, но в 2017 и 2018 годах на первом месте была северная столица.

На 5 и 6 местах вплотную к Новосибирску расположились Екатеринбург (2,81 млн. кв.) и Ростов-на-Дону (2,74 млн. кв.). Больше 1 млн. квадратов в год ввели Казань, Тюмень и Воронеж.

По строительству на душу населения безусловный лидер в России — Краснодар, в городе на каждого жителя построили за 2 года 4,34 квадратных метра жилья, в среднем за 2 года больше квадрата в год вводили Новороссийск, Элиста, Южно-Сахалинск, Калининград, Тюмень, Ханты-Мансийск, Ростов-на-Дону, Севастополь, Липецк, Нальчик, Абакан, Тамбов и Ставрополь. Новосибирск ввел за 2 года по 1,79 квадрата на каждого горожанина.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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