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Новосибирская область получит 360 млн рублей на уборку несанкционированных свалок

Фото Новосибирская область получит 360 млн рублей на уборку несанкционированных свалок
Фото Новосибирская область получит 360 млн рублей на уборку несанкционированных свалок

Фото с сайта правительства Новосибирской области

Две несанкционированные свалки на площади 23,5 гектара уберут в Новосибирской области.

Новосибирская область получит более 360 миллионов рублей на борьбу с незаконными свалками. Средства поступят из федерального бюджета по проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология».
Как сообщили в правительстве Новосибирской области, речь идёт о свалках в городе Барабинске Барабинского района и в Калининском районе Новосибирска.
В июне специалисты Минприроды направили в федеральный центр заявку на выделении субсидии.

"По результатам рассмотрения заявок принято решение о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по ликвидации свалок", – отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.

Как ранее писал Сиб.фм, левобережный мусорный полигон, расположенный рядом с Хилокским рынком и Клещихинским кладбищем в Новосибирске, закроют на рекультивацию. При этом в селе Верх-Тула появился новый мусороперерабатывающий комплекс.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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