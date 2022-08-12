Новосибирская область получит 360 млн рублей на уборку несанкционированных свалок

Фото с сайта правительства Новосибирской области
Две несанкционированные свалки на площади 23,5 гектара уберут в Новосибирской области.
"По результатам рассмотрения заявок принято решение о предоставлении в 2023-2024 годах субсидии из федерального бюджета на софинансирование мероприятий по ликвидации свалок", – отметил и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Алексей Севастьянов.
Как ранее писал Сиб.фм, левобережный мусорный полигон, расположенный рядом с Хилокским рынком и Клещихинским кладбищем в Новосибирске, закроют на рекультивацию. При этом в селе Верх-Тула появился новый мусороперерабатывающий комплекс.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Теги
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают