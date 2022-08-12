Новосибирская область получит 360 млн рублей на уборку несанкционированных свалок

Две несанкционированные свалки на площади 23,5 гектара уберут в Новосибирской области.

Новосибирская область получит более 360 миллионов рублей на борьбу с незаконными свалками. Средства поступят из федерального бюджета по проекту «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Как сообщили в правительстве Новосибирской области, речь идёт о свалках в городе Барабинске Барабинского района и в Калининском районе Новосибирска.

В июне специалисты Минприроды направили в федеральный центр заявку на выделении субсидии.