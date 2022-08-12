Новосибирские власти начали поиск инвестора для обувной фабрики в Бердске

Фото с сайта «Обувь России»

Власти Новосибирской области ищут инвестора для покупки обувной фабрики S-TEP в Бердске.

С 1 августа в Бердске приостановили работу фабрики по производству S-TEP: теперь власти Новосибирска и OR Group [Ранее известна как «Обувь России» — Прим. ред.] находятся в поиске инвесторов, которые готовы приобрести предприятие. Причиной прерывания работы фабрики назвали «оптимизацию расходов». Как сообщал Сиб.фм ранее, в феврале 2022 года «Обувь России» объявила дефолт на сумму 592 миллионов рублей по биржевым облигациям, после чего в Новосибирске были закрыты два магазина Westfalika, принадлежащие сети. В данный момент OR Group находится в процессе реструктуризации долгового портфеля, а также ведёт переговоры с банками о пролонгации кредитных линий.

«Мы подготовили письмо и обращение на имя министра промышленности и торговли Дениса Валентиновича Мантурова, мы попросили содействия в поиске инвестора, которые бы заинтересовались этим ресурсом. Сейчас некоторые компании уже интересуются состоянием дел. Надеюсь, в скором времени найдется инвестор, который действующее производство, которое работало долгие годы, приобретет и запустит», — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров на пресс-конференции ТАСС.

Также он сообщил, что рассмотреть актив было предложено концерну лёгкой промышленности Белоруссии «Беллегпром».