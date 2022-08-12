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экономика

Погрузка нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области с начала года увеличилась на 13,2%

Фото Погрузка нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области с начала года увеличилась на 13,2%
Фото Погрузка нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области с начала года увеличилась на 13,2%

Фото pixabay.com

В январе-июле 2022 года погрузка нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 729 тыс. тонн, что на 13,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле текущего года объем погрузки нефтегрузов составил 112,7 тыс. тонн, что на 9,3% больше, чем в июле 2021 года.

Рост объема погрузки обусловлен планомерной работой с грузоотправителями, внедрением новых сервисов и услуг, а также расширением рынка сбыта.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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Теги

нефть
РЖД
грузы
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