Погрузка нефтегрузов на железной дороге в Новосибирской области с начала года увеличилась на 13,2%

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В январе-июле 2022 года погрузка нефтегрузов на сети ОАО «РЖД» в Новосибирской области превысила 729 тыс. тонн, что на 13,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

В июле текущего года объем погрузки нефтегрузов составил 112,7 тыс. тонн, что на 9,3% больше, чем в июле 2021 года.

Рост объема погрузки обусловлен планомерной работой с грузоотправителями, внедрением новых сервисов и услуг, а также расширением рынка сбыта.