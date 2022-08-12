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Похолодание до +13 с дождём придёт на выходных в Новосибирск

Фото Похолодание до +13 с дождём придёт на выходных в Новосибирск
Фото Похолодание до +13 с дождём придёт на выходных в Новосибирск

Фото густаво Зырянова / Сиб.фм; скриншот с сайта Gismeteo

13 и 14 августа в Новосибирске ожидается снижение температуры до +13 градусов, осадки и сильный ветер.

Предстоящие выходные принесут с собой прохладу, порывистый ветер и затяжные дожди — об этом свидетельствует прогноз сервиса Gismeteo.

По опубликованным данным на ближайшие три дня, новосибирцев ждёт понижение температуры в ночное время, продолжительное выпадение осадков и точечные порывы ветра.

Фото Похолодание до +13 с дождём придёт на выходных в Новосибирск 2

Так, в ночь на субботу, 13 августа, воздух охладится до +13 градусов, к утренним часам прогревшись до +18. Днём столбик термометра поднимется к +26, а одновременно придёт дождь — осадки достигнут уровня в 2 миллиметра. К вечеру уровень выпавшего дождя снизится до 1,1 миллиметра, а вот ветер станет ощущение: порывы могут достигать 9 метров в секунду.

К вечеру температура воздуха опустится до +21, в ночь на воскресенье, 14 августа, снизившись до +16 градусов. Начавшийся в субботу дождь продолжится наутро и в дневное время воскресенья. Температура воздуха на протяжении дня будет держаться на уровне от +16 до +18 градусов. При этом прогнозируется ощутимое повышение скорости ветра: порывы будет колебаться от 7 до 12 метров в секунду, местами достигая 13 м/с — шкала Бофорта интерпретирует это значение как «сильный ветер».

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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