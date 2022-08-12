Полиция ищет мужчину, который оголился в цветочном магазине в Новосибирске

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Полицейские начали проверку после видео с эксгибиционистом в цветочном салоне Новосибирска.

7 августа в цветочный салон в Новосибирске зашел мужчина с обнажённым половым членом, сообщил, что это розыгрыш, извинился и ушел. Об этом сообщается в группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте».

Мужчина пришёл в цветочный магазин на ОбьГЭСе с обнаженным половым членом, виднеющимся из ширинки, пообщался с продавцом, обнаружил несоответствие в своем внешнем виде, извинился и вышел. Вскоре он вернулся и сообщил, что это был розыгрыш.

Теперь полицейские устанавливают личность мужчины, изображённого на видео, и все обстоятельства инцидента. О начале расследования сообщила пресс-служба ГУМВД по Новосибирской области.

Ранее жительницы Новосибирска неоднократно жаловались на эксгибиционистов в Академгородке. Любители обнажиться перед прохожими чаще всего охотятся на своих «жертв» на Морском проспекте, а также на лесной тропинке по пути от Новосибирского госуниверситета до конечной на Цветном проезде.

По словам источника в правоохранительных органах, концентрация эксгибиционистов в Академгородке связана со спецификой этого района. Один из полицейских Советского района на условиях анонимности рассказал, что там всегда было много творческих людей, которые подвержены депрессиям, «а выход из них они ищут не совсем обычными путями».

Как объясняет директор Новосибирской школы психологии Дмитрий Дьячков, чаще всего к таким выходкам стремятся несчастные люди, ранее получившие травму. Физического контакта они, как правило, панически боятся, а потому только демонстрируют своё тело.

Об увиденных на улицах эксгибиционистах следует сообщать в полицию.