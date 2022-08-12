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общество

Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022

Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022
Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022

Freepik.com

В России был обнаружен новый вид коронавируса «Кентавр». Как выяснили специалисты, новая мутация намного заразнее штамма омикрон и имеет ряд отличительных симптомов. Некоторые из них легко спутать с другими сезонными заболеваниями. Какие симптомы говорят о заражении «Кентавром» – выяснил Сиб.фм.

По данным на август 2022 года, в стране, в частности, преобладает омикрон-штамм, который сопровождается более лёгкой формой заболевания. Так, в основном поражаются верхние дыхательные пути. Легкое течение болезни характерно и для недавно появившегося подварианта этого штамма, называемого "Кентавром". Однако медики не могут гарантировать, что все пациенты будут переносить болезнь легко, осложнения и тяжелые формы продолжают встречаться.

Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022 2

Как рассказала инфекционист Ольга Чернявская, чаще всего у пациентов с коронавирусом сегодня встречаются такие симптомы, как: боль и першение в горле, заложенность носа, насморк, симптомы общей интоксикации: слабость, недомогание, как правило, повышается температура. Иногда, но тоже бывает, возникает старый симптом, который отмечался в начале пандемии — потеря обоняния.

Однако есть и другие симптомы, которые могут возникнуть сначала даже без типичных для коронавируса температуры и кашля.

Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022 3

Так, некоторые пациенты среди первых симптомов ковида в последнее время называют слабость и постоянное желание спать — человек может легко "отключиться" даже на работе и в общественном транспорте. Кроме того, отмечается такой необычный и неприятный симптом, как боль в желудке.

«Очень сильно болит желудок. Потом ночью поднимается температура так, что спать невозможно: всю ломает и выкручивает, как будто кто-то пытается из тебя вылезти. В общем, я практически поселилась в туалете», — рассказала сибирячка Екатерина, которая получила положительный тест на коронавирус в начале августа.

Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022 4

Неприятные симптомы — диарея, боль в желудке и высокая температура, по словам девушки, держались два дня. Затем становится легче и только пару дней держится небольшая температура — 37,5. При этом уже через неделю тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Однако не у всех пациентов болезнь протекает быстро. Тяжелые случаи, развитие осложнений не исключены, летальные исходы тоже, особенно у людей с сопутствующими хроническими заболеваниями, беременных женщин и пожилых людей, отметила инфекционист.

Фото Постыдный симптом нового коронавируса: первые признаки заражения «Кентавром» в августе 2022 5

Врачи по-прежнему призывают россиян пройти вакцинацию и в первую очередь прививку рекомендуют поставить людям из групп риска.

Ранее Сиб.фм писал о том, кому нельзя ставить прививку от коронавируса «Кентавр». Напомним, что учёные из Новосибирска нашли новые вещества для борьбы с коронавирусной инфекцией, а также по оценке Нетёсова, нынешняя волна коронавируса продлится 1-2 недели, после чего прогнозируется затухание.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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