Ревнивый житель Новосибирска ударил знакомого ножом в печень

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В Новосибирске полицейские задержали 25-летнего местного жителя, который ударил ножом своего знакомого на почве ревности.

В Новосибирске 25-летний летний мужчина напал с кухонным ножом на 23-летнего знакомого. Последний был госпитализирован в Городскую больницу с ранением в области печени. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 11 августа около полуночи, полицейских и скорую на место вызвала девушка пострадавшего, которая стала свидетелем преступления.

Она передала правоохранителям приметы нападавшего, после чего тот был оперативно задержан и доставлен в отдел.

Как выяснили полицейские, накануне между мужчинами произошёл конфликт у дома по улице Софийской. Фигурант ударил обидчика ножом и скрылся, а спутница пострадавшего вызвала помощь.

"Полицейские установили, что фигурант и потерпевший ранее были знакомы, конфликт между мужчинами возник на почве ревности к общей знакомой. Известно, что злоумышленник специально взял кухонный нож и пошел на встречу с оппонентом", — уточнили в полиции.

Сейчас в отношении новосибирца возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Решается вопрос об избрании меры пресечения.