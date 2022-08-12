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Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года
Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года

Скриншот с сайта "Бонус за здоровье", freepik.com

Последний денежный розыгрыш среди вакцинированных от коронавируса прошёл 14 декабря 2021 года. Согласно постановлению, опубликованном на официальном сайте акции, срок выплат для россиян будет продлён.

Розыгрыш средств среди вакцинированных

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года 2

Напомним, что в 2021 году в общей сложности правительством было проведено четыре розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. 2 000 человек выиграли 200 миллионов рублей за прививки – по 100 тысяч рублей каждый. 14 декабря, состоялся финальный тираж в этом году. В нём автоматически участвовали все, кто сделал прививку от COVID-19.

Номера победителей розыгрыша

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года 3

Победителей 14 декабря, как и во всех тиражах, определил генератор случайных чисел из номеров Единого регистра, вакцинированных против коронавируса. Всего обладателями приза стали 500 счастливчиков.

Все 500 победителей должны были получить уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Также можно было проверить свой номер сертификата на сайте акции «Бонус за здоровье».

Условия получения 100 000 рублей

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года 4

Для того, чтобы получить свой денежный приз, гражданам понадобится ввести реквизиты личной карты платёжной системы «‎Мир» в форму на портале «Госуслуги». Если карты пока нет, её нужно оформить, так как, согласно условиям акции, только на неё могут быть начислены деньги. На оформление у победителя есть три месяца с момента тиража.

Будет ли розыгрыш в 2022 году?

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года 5

В 2022 году новые розыгрыши денежных призов среди вакцинированных против коронавируса пока не заявлены. Правительство изначально планировало провести только два тиража, позже их число увеличили до четырёх. Но на текущий год розыгрыши не планируются.

Однако на сайте акции появилось постановление с изменениями, которые вносятся в Правила выплаты и получения денежного приза по итогам стимулирующего мероприятия для граждан, принявших участие в вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Публикуем полный текст постановления:

Фото Розыгрыш 100 000 рублей за вакцинацию: деньги зачислят на карту до 31 декабря 2022 года 6

Ранее Сиб.фм писал о том, что в 2021 году уже проводился денежный розыгрыш за прохождение вакцинации против коронавируса. Напомним, как принять участие в розыгрыше и где ознакомиться с его результатами.

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Автор:
Дарья Бочкун
журналист

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