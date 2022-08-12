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общество

Спасатели вытащили уставшего сёрфингиста из Новосибирского водохранилища

Фото Спасатели вытащили уставшего сёрфингиста из Новосибирского водохранилища
Фото Спасатели вытащили уставшего сёрфингиста из Новосибирского водохранилища

Фото из публикации сообщества «Спасатели МАСС» ВКонтакте

Спасатели МАСС помогли утомлённому виндсёфингисту выбраться из воды Новосибирского водохранилища.

Днём 11 августа во время патрулирования акватории Новосибирского водохранилища сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы заметили в районе парка «У моря Обского» обессилевшего мужчину. Им оказался винсёрфингист, который ещё находился на воде, но уже не мог управлять своим парусом — долгое нахождение на воде под парусом вымотало мужчину. Спортсмен находился в полукилометре от берега, куда и выдвинулся катер со спасателями. Мужчину подняли на борт вместе со снаряжением и доставили на берег.

Как писал Сиб.фм ранее, в мае новосибирскую сёрфингистку унесло течением в Обском водохранилище — 38-летнюю удалось спасти.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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спорт
Новосибирская область
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