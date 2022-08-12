Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

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Новые помещения театра Афанасьева были реконструированы за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Театральное «новоселье» стало возможным при участии Правительства Новосибирской области и Губернатора Андрея Травникова. Мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Техническое открытие театра 12 августа приурочено к празднованию Дня строителя.

Театр Афанасьева – уникальный пример авторского театра, неоднократный лауреат и победитель престижных творческих конкурсов, известный своими яркими премьерами, напомнил Андрей Травников. О непростой истории театра без собственного театрального дома знали все новосибирцы и все вместе следили за ходом реконструкции.

Ремонт здания был разбит на два этапа. К концу 2021 года на объекте выполнили свайные работы, укрепили фундамент и основания, возвели несущие и ограждающие конструкции, обустроили кровлю. Вторым этапом обустроены перегородки, гидроизоляция, входная группа, установлены двери и технологическое оборудование, смонтированы витражи и окна, проведена внутренняя отделка.

В здании площадью почти 3 тысячи кв. метров оборудован зрительный зал на 209 мест (это в два раза больше, чем было в старых помещениях театра), вестибюль, гардероб и буфет.

Театр Афанасьева – второй театр региона, получивший средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус».

Губернатор Андрей Травников участвовал в решении задачи по реконструкции здания для театра Афанасьева при содействии представителей федеральной власти. Таким образом, бывшее здание кинотеатра «Пионер» было включено в национальный проект «Культура». Его сметная стоимость составляет 630 млн рублей.

За предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развёрнуто множество масштабных строек, Губернатор контролирует ход работ каждого проекта.