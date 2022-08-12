Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

культура

Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании
Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании

Фото nso.ru

Новые помещения театра Афанасьева были реконструированы за счёт средств федерального и регионального бюджетов. Театральное «новоселье» стало возможным при участии Правительства Новосибирской области и Губернатора Андрея Травникова. Мероприятия по реконструкции бывшего здания кинотеатра «Пионер» были включены в национальный проект «Культура». Техническое открытие театра 12 августа приурочено к празднованию Дня строителя.

Театр Афанасьева – уникальный пример авторского театра, неоднократный лауреат и победитель престижных творческих конкурсов, известный своими яркими премьерами, напомнил Андрей Травников. О непростой истории театра без собственного театрального дома знали все новосибирцы и все вместе следили за ходом реконструкции.

Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании 2

Ремонт здания был разбит на два этапа. К концу 2021 года на объекте выполнили свайные работы, укрепили фундамент и основания, возвели несущие и ограждающие конструкции, обустроили кровлю. Вторым этапом обустроены перегородки, гидроизоляция, входная группа, установлены двери и технологическое оборудование, смонтированы витражи и окна, проведена внутренняя отделка.

Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании 3

В здании площадью почти 3 тысячи кв. метров оборудован зрительный зал на 209 мест (это в два раза больше, чем было в старых помещениях театра), вестибюль, гардероб и буфет.

Театр Афанасьева – второй театр региона, получивший средства на ремонт и реконструкцию за счёт нацпроекта. В 2019 году была отремонтирована кровля театра «Глобус».

Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании 4

Губернатор Андрей Травников участвовал в решении задачи по реконструкции здания для театра Афанасьева при содействии представителей федеральной власти. Таким образом, бывшее здание кинотеатра «Пионер» было включено в национальный проект «Культура». Его сметная стоимость составляет 630 млн рублей.

Фото Театр Афанасьева начнёт новый сезон в собственном здании 5

За предыдущие десятилетия в Новосибирской области не отмечалось таких темпов и масштабов строительства, как сегодня: в регионе развёрнуто множество масштабных строек, Губернатор контролирует ход работ каждого проекта.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

0

Теги

реконструкция
Театр Афанасьева
яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26337
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
24602
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
17945
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
17553
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
17520
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
17189
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
15037
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года