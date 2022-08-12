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«Транснефть – Западная Сибирь» завершила гидроиспытания резервуара на Омской ЛПДС

Фото «Транснефть – Западная Сибирь» завершила гидроиспытания резервуара на Омской ЛПДС
Фото «Транснефть – Западная Сибирь» завершила гидроиспытания резервуара на Омской ЛПДС

Фото: «Транснефть – Западная Сибирь»

На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) АО «Транснефть – Западная Сибирь» завершены гидравлические испытания резервуара вертикального стального с понтоном (РВСП) объемом 20 000 куб. м. Цель — проверка прочности, герметичности и устойчивости корпуса РВСП.

В ходе испытаний резервуар был наполнен водой и выдержан под нагрузкой в течение 48 часов. За состоянием металлоконструкции и их сварными соединениями специалисты вели наблюдение. По итогам проведенных испытаний течей и нарушений герметичности конструкции выявлено не было.

Гидравлические испытания стали важным этапом оценки качества выполненных работ по техническому перевооружению резервуара, предназначенного для хранения, приема, откачки и измерения уровня нефти. Решение о необходимости технического перевооружения РВСП было принято на основании заключения его полной технической диагностики.

В настоящее время производятся работы по нанесению антикоррозионного покрытия на внешнюю и внутреннюю поверхности РВСП.

После окончания работ срок безопасной эксплуатации резервуара будет продлен на 8 лет. Ввод резервуара в эксплуатацию запланирован на 4 квартал 2022 год.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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