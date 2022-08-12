Туроператоры озвучили стоимость путёвок за рубеж и по России в бархатный сезон

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Туроператоры рассказали, сколько стоят и что включают самые популярные осенние путевки. Туры по России на сентябрь-октябрь в этом году начинаются от 22 тыс. руб. на человека (или 9 тыс. без перелета), а зарубежные путевки (без учета СНГ) — от 60 тыс. руб. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и Арабские Эмираты. NEWS.ru узнал, что входит в средние турпакеты и сколько они стоят.

По сравнению с прошлым годом туры по России в бархатный сезон подорожали на 10–15%, а по зарубежным странам — на 50–60%, сказал NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор оператора «Дельфин» Сергей Ромашкин. Такая динамика на зарубежных направлениях связана с тем, что сами перелеты стали очень дорогими. Цена на некоторые рейсы выросла вдвое, — сказал Ромашкин.

Далее — эксклюзивная статистика от АТОР и оператора TEZ TOUR.

Россия и СНГ

Краснодарский край. Традиционно возглавляет рейтинг спроса. Стоимость проживания в сентябре в Сочи — 2,5–3 тыс. руб. в сутки на человека. Цены на авиабилеты с середины августа до начала сентября снижаются с 17–18 тыс. руб. до 11–12 тыс. руб. соответственно. Поэтому десятидневная поездка в Сочи в среднем обойдется одному туристу в 35–40 тыс. руб. (сюда включены перелет, проживание и двухразовое питание в отеле категории 3* или 4*).

Абхазия. Туроператоры исторически относят ее к внутренним направлениям, так как туристы прилетают в Сочи. Правда, цены в Абхазии на 10–20% ниже, чем в Краснодарском крае, а воздух на градус-два теплее. Десятидневный тур будет стоить 30 тыс. рублей на человека (также включены перелет, проживание и двухразовое питание в отеле 3* или 4*).

Крым. Цены на проживание (включено двухразовое питание) — 2,8–2,9 тыс. руб. на человека в сутки. Средняя продолжительность тура — 9 дней. Таким образом, в среднем отдых в Крыму будет стоить 26 тыс. руб. без учета стоимости дороги (сегодня россияне в основном добираются туда на личном транспорте).

Санкт-Петербург. Как правило, туристы отдают предпочтение коротким экскурсионным поездкам на 3–4 дня. Средняя стоимость такого железнодорожного тура — 22–24 тыс. руб. на человека (в стоимость включены проезд, проживание, двухразовое питание, категория отеля — 3* либо 4*).

Кавказские Минеральные Воды. Самые дорогие туры. Основное туристическое направление курортов региона — санаторно-курортное лечение. Средняя продолжительность тура — 12 дней. Стоимость проживания в хорошем санатории начинается от 5 тыс. руб. в сутки, говорит Ромашкин. Двухнедельная лечебная программа будет стоить около 60–70 тыс. руб., а вместе с перелетом — 70–80 тыс. руб.

Арабские и азиатские страны

Турция. Безусловный лидер. Средний чек — порядка 85 тыс. руб. на человека — на 10–11 дней с перелетом, проживанием и питанием в отеле категории 4–5* по системе «все включено». Более половины суммы тура составляет непосредственно перелет.

Египет. На втором месте после Турции по числу бронирований на бархатный сезон. Можно уложиться в 60–65 тыс. руб. на человека (также на 10–11 дней с перелетом, проживанием в отеле 4–5* и питанием по тарифу «все включено»).

Арабские Эмираты (Дубай). Цены здесь повыше, чем в Египте и Турции. Средний тур стоит 85–90 тыс. руб. на человека (на 10–11 дней с перелетом, проживанием и питанием в отеле категории 4* или 5* по тарифу «все включено»).

Мальдивы. Одно из самых стабильных сейчас направлений с устойчивым спросом. Цена недельного тура начинается от 120 тыс. руб. на человека (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).

Таиланд. Стоимость семидневных туров стартует от 81,5 тыс. на человека (перелет, проживание в отеле 3*, завтраки).

Как растет спрос

По сравнению с прошлым годом (в зависимости от направления) бронирование туров по РФ увеличилось от 30% до 70%. Так, продажи туров на курорты Краснодарского края в бархатный сезон идут на 30–40% лучше, чем годом ранее. На 15–20% увеличился спрос на курорты Абхазии, сообщает АТОР.

По оценкам TEZ TOUR, объем бронирований российских и зарубежных туров на осень сейчас в пять раз больше, чем год назад. Бронирования идут не только на осенние месяцы, но уже и на новогодние даты. Также спросом пользуются январь и февраль. В компании связывают это с существенным дефицитом авиаперевозок и сокращением доступных для россиян стран, что повышает спрос и цены на отдых. И путешественники стремятся приобрести туры заранее по более выгодным тарифам.