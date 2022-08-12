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общество

В Новосибирской области выявлено 11 подростков с алкоголизмом

Фото В Новосибирской области выявлено 11 подростков с алкоголизмом
Фото В Новосибирской области выявлено 11 подростков с алкоголизмом

Фото с сайта unsplash.com, носит иллюстративный характер

74 случая интоксикации алкоголем зарегистрировали у подростков в Новосибирске и области.

В 2021 году число острых отравлений спиртсодержащей продукцией среди несовершеннолетних в возрасте до 17 лет с 18 выросло до 74 случаев — по данным Минздрава Новосибирской области, в 2020-м этот показатель был меньше в четыре раза и равнялся 18 случаям. Специалисты ведомства отметили: за 2021 год диагноз «алкоголизм» зарегистрировали у 11 несовершеннолетних. Трое из них были выявлены впервые. В статистику за 2021-й с диагнозом «употребление алкоголя с вредными последствиями» попали 347 несовершеннолетних — это почти на 30% меньше показателей предыдущего года.

Как отмечают специалисты Новосибирского областного клинического наркологического диспансера, ранняя алкоголизация среди подростков особо опасна по целому ряду причин. Из-за воздействия алкоголя на молодой организм последствия медицинского и социального характера становятся тяжелее и сложнее для ликвидации.

«При употреблении алкоголя в подростковом возрасте резко сокращаются сроки перерастания пьянства в алкоголизм (2-4 года вместо 5-10 лет для взрослого человека), повышается вероятность криминального поведения и, конечно же, ухудшается здоровье», — сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

В структуре общей заболеваемости по Новосибирской области за 2021 год зарегистрировали 476 несовершеннолетних с наркологической патологией — у 146 детей и подростков они были выявлены впервые.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Теги

Новосибирская область
алкоголь
Минздрав
отравление
Подростки
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