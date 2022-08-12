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В Академгородке Новосибирска ищут хозяев потерявшегося хорька

Фото В Академгородке Новосибирска ищут хозяев потерявшегося хорька
Фото В Академгородке Новосибирска ищут хозяев потерявшегося хорька

Фото из публикации сообщества «Сообщество Академгородка Новосибирск» ВКонтакте

Жители Академгородка опубликовали объявление о поиске владельцев забежавшего в подвал хорька.

Вечером 11 августа жители нижней зоны Академгородка рассказали о необычном госте, который появился в подвале дома на улице Рубиновая, 4: там оказался маленький хорёк. Жильцы предположили, что животное является домашним питомцем, и разместили информацию о поиске владельцев зверька в сообществе «Сообщество Академгородка Новосибирск».

Нашедшие хорька горожане уточнили, что до утра 12 августа накормленный представитель семейства куньих находится в студии творчества «Художники» — после этого его планируют отнести в новосибирскую станцию юных натуралистов.

Фото В Академгородке Новосибирска ищут хозяев потерявшегося хорька 2

Некоторые из новосибирцев в комментариях к публикации отметили, что хорёк больше похож на степняка: то есть не домашнего питомца, а животное, прибежавшее с дикой природы. Там же отметили, что найдёныш ещё не взрослая особь, а зверёк-«малыш».

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал о домашнем хорьке по имени Буся, хозяин которого решил отправить питомца в путешествие по Алтаю.

 

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Автор:
Инга Адовская
журналист

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Новосибирская область
животные
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