Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Убийство 17-летней девушки в Новосибирске
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество

В Новосибирске откроют первый пункт вакцинации для беременных

Фото В Новосибирске откроют первый пункт вакцинации для беременных
Фото В Новосибирске откроют первый пункт вакцинации для беременных

Фото pixabay.com

Пункт вакцинации для беременных откроют на левом берегу Новосибирска.

В Новосибирске откроется первый пункт вакцинации для беременных на базе Центра планирования семьи и репродукции. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Новосибирской области на пресс-конференции.

На улице Киевская в доме № 3 планируют открыть специальный пункт вакцинопрофилактики для женщин, планирующих беременность и для беременных. Важно проверить здоровье обоих членов супружеской пары за 3 месяца до планируемой беременности, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист министерства здравоохранения Новосибирской области по акушерству и гинекологии Рэм Волков.

По словам специалиста, даже если у женщины есть хронические заболевания, современная медицина позволит в большинстве случаев родить здорового ребенка.

Если же оба в паре здоровы, то в Центре им расскажут, как желательно питаться, какой вести образ жизни — и при необходимости назначат прием фолиевой кислоты, как средства от порока развития плода.

В идеале, нужно вакцинироваться от COVID-19 до беременности, но в России практикуется и вакцинация по 2 и 3 триместрах, после 22 недели. Для этого используется вакцина «Спутник V». Это отметила на пресс-конференции Юлия Юрьева, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области.

Статистика показывает, что только 40% женщин из группы риска проходят вакцинацию. К этой группе относятся женщины с тяжелыми заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, с ожирением и сахарным диабетом. Значительная часть беременных женщин не хотят идти вакцинироваться в поликлинику, так как боятся подцепить инфекцию в очереди.

Если результаты пункта на левом берегу Новосибирска окажутся успешными, то возможно создание таких точек и на правом берегу города.

Также на пресс-конференции высказался заведующий онкогинекологическим отделением областного онкодиспансера Вираб Сисакян. Он подчеркнул, что при подготовке к беременности важно выявить онкологические патологии.

«Сочетание рака и беременности крайне нежелательно», – подчеркнул Вираб Сисакян.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Сергей Щукин
Журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

26447
Стыдно признаться: назван неприличный симптом нового коронавируса в августе 2022
25325
Ни с чем не спутать: новый коронавирус-2022 отличает один неприличный симптом
18994
10000 рублей на школьника: будут ли выплаты к школе в августе 2022
18077
Дадут только нуждающимся: кто получит выплаты к школе в августе 2022 года
18064
10 000 рублей к школе в августе 2022 - когда объявят единовременную выплату в России
17579
Польский старец Анджей предсказал страшный конец 2022 года - не для слабонервных
15294
Новый штамм коронавируса «Кентавр»: первые симптомы и лечение в августе 2022 года