В Новосибирске откроют первый пункт вакцинации для беременных

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Пункт вакцинации для беременных откроют на левом берегу Новосибирска.

В Новосибирске откроется первый пункт вакцинации для беременных на базе Центра планирования семьи и репродукции. Об этом сообщили представители министерства здравоохранения Новосибирской области на пресс-конференции.

На улице Киевская в доме № 3 планируют открыть специальный пункт вакцинопрофилактики для женщин, планирующих беременность и для беременных. Важно проверить здоровье обоих членов супружеской пары за 3 месяца до планируемой беременности, сообщил на пресс-конференции главный внештатный специалист министерства здравоохранения Новосибирской области по акушерству и гинекологии Рэм Волков.

По словам специалиста, даже если у женщины есть хронические заболевания, современная медицина позволит в большинстве случаев родить здорового ребенка.

Если же оба в паре здоровы, то в Центре им расскажут, как желательно питаться, какой вести образ жизни — и при необходимости назначат прием фолиевой кислоты, как средства от порока развития плода.

В идеале, нужно вакцинироваться от COVID-19 до беременности, но в России практикуется и вакцинация по 2 и 3 триместрах, после 22 недели. Для этого используется вакцина «Спутник V». Это отметила на пресс-конференции Юлия Юрьева, начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Новосибирской области.

Статистика показывает, что только 40% женщин из группы риска проходят вакцинацию. К этой группе относятся женщины с тяжелыми заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, с ожирением и сахарным диабетом. Значительная часть беременных женщин не хотят идти вакцинироваться в поликлинику, так как боятся подцепить инфекцию в очереди.

Если результаты пункта на левом берегу Новосибирска окажутся успешными, то возможно создание таких точек и на правом берегу города.

Также на пресс-конференции высказался заведующий онкогинекологическим отделением областного онкодиспансера Вираб Сисакян. Он подчеркнул, что при подготовке к беременности важно выявить онкологические патологии.

«Сочетание рака и беременности крайне нежелательно», – подчеркнул Вираб Сисакян.