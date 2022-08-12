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В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева
Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

Театр Афанасьева открылся в отреставрированном «Пионере» к новому театральному сезону: бывший кинотеатр стал первым собственным зданием театра.

12 августа в Новосибирске прошло техническое открытие театра Афанасьева: впервые за 30 лет новый сезон начнётся в собственном здании. Сметная стоимость обновления бывшего помещения кинотеатра «Пионер» составила 630 миллионов рублей — работы провели в рамках нацпроекта «Культура» за счёт средств федерального и регионального бюджетов.

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 2

Театр Афанасьева стал вторым театром региона, который получил средства на ремонт и реконструкцию за счёт участия в национальном проекте: до этого в 2019 году таким образом была отремонтирована кровля «Глобуса».

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 3

Как сообщили в правительстве НСО, перестройку здания «Пионера» под работу театра разбили на два этапа. Первый завершился к 2021 года: тогда на объекте выполнили свайные работы, укрепили фундамент и основания, возвели несущие и ограждающие конструкции, обустроили кровлю. В течение второго этапа были обустроены перегородки, гидроизоляция, входная группа, установлены двери и технологическое оборудование, смонтированы витражи и окна, проведена внутренняя отделка.

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 4

В здании общей площадью почти 3 тысячи квадратных метров оборудовали зрительный зал на 209 мест, вестибюль, гардероб и буфет.

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 5

«Для театра Афанасьева выбрано очень правильное место и помещение в центре города – очень удобное в плане доступности. Хочется пожелать, чтобы в Новосибирской области подобных проектов было больше. Чтобы не только количеством строительных объектов, но и уникальным качеством мы радовали новосибирцев.

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 6

Качественный финиш работ над театром Афанасьева даёт нам возможность и дальше участвовать в федеральных программах нацпроекта, поднимает имидж и авторитет региона при работе с федеральным центром. У нас будут новые масштабные проекты при поддержке федерального бюджета», — заверил губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время технического открытия обновлённого здания.

Фото В Новосибирске после масштабной реконструкции открылся театр Афанасьева 7

Как дополнил генеральный директор ЗАО Ремонтно-строительное управление №5 «Новосибирскгражданстрой» Михаил Голубев — реконструированный «Пионер» «простоит ещё больше ста лет» и станет подарком Новосибирской области к её 85-летнему юбилею.

 

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Автор:
Ирина Апуник
журналист

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