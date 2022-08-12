В Новосибирске семья заразилась ротавирусом после купания на Шлюзе

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм, носит иллюстративный характер; скриншот с сайта 2ГИС

Жители Новосибирска заразились ротавирусной инфекцией после купания на пляже в микрорайоне Шлюз.

*Имена героев публикации изменены.

С середины июня городские пляжи Новосибирска остаются заполненными: желающих купаться и загорать не останавливает ни плотная заполненность прибрежных территорий, ни возможные последствия для здоровья из-за неудовлетворительного качества воды — ещё в начале пляжного сезона оно не соответствовало необходимым требованиям безопасности. Жительница Новосибирска Вероника рассказала Сиб.фм, как пикник на одном из пляжей в Советском районе закончился заражением всей семьи ротавирусной инфекцией.

По словам девушки, 7 августа она вместе с мужем Денисом и 62-летней матерью Ольгой отправились на семейный пикник: для отдыха на свежем воздухе выбрали место недалеко от дома на улице Береговая — на этой территории находится множество дачных участков с частными домами.

«На этой косе прямо напротив дачи пляж: там ещё лодки плавают, и вообще толпы народу. Мы тоже приехали именно купаться», —

говорит Вероника.

Пляж, о котором идёт речь, расположен на берегу протоки Большая — эта водная часть также известна как Обводной канал, который соединяет Новосибирское водохранилище и Обь. Официально на этой территории не значится каких-либо пляжей: в электронном справочнике 2ГИС по указанному адресу находится только береговая полоса и различные СНТ.

Соответственно, на территории не имеется и каких-либо знаков, разрешающих или запрещающих купание на данном участке. Тем не менее, уже не один десяток лет местные жители используют его как место отдыха, в том числе и водного.

«Конечно, пляж неофициальный, без названия, и знаков тоже нет. Но там дачи, и люди уже лет 50 плавают: купаются все, кто живёт там, у некоторых и пирсы огороженные», —

рассказала девушка.

Именно там искупались как Вероника, так и её муж и мать. Вечер воскресенья и следующий день прошли в обычном режиме, а в ночь с понедельника на вторник у супруга девушки начались рвота и диарея. Со вторника на среду аналогичные симптомы появились у самой Вероники и её матери — предположительно, они заразились уже от Дениса.

«Диарея и рвота продолжались два дня — типичный ротавирус», — утверждает девушка.

Она уверена: это точно не отравление, так как в день поездки на пляж все питались разной едой.

«Мама ела у себя дома, Денис — в кафе, я дома. Никакой старой еды тоже не было», — объяснила Вероника.

Сначала она действительно отнесла проявившиеся у мужа симптомы именно к отравлению, но когда идентичная симптоматика началась и у неё, задумалась о заражении РВИ. Совпадали и сроки инкубационного периода: в случае с ротавирусной инфекцией он длится от 12 часов до 7 дней, но чаще всего проявляется за 1-2 дня.

После того, как признаки заражения ротавирусом выявились и у матери Вероники, 62-летняя женщина сдала тест на диагностику COVID-19%: лабораторный анализ показал отрицательный результат. Это тоже стало одним из фактором, указывающих на заражение ротавирусной инфекцией.

Как сообщает Центр гигиенического образования населения, ротавирусная инфекция — она же ротавирусный гастроэнтерит или желудочный/кишечный грипп, в основном передаётся от человека к человеку через заражённые предметы, немытые руки и пищу.

«Возбудитель долго сохраняет жизнеспособность в водной среде, как в открытых водоемах, так и в хлорированной воде (бассейны). Так же вероятен и воздушно капельный путь передачи при чихании, кашле», — говорится в описании заболевания.

Опознать заражение можно по высокой температуре тела (до 39 С), общему недомоганию и слабости, а также сильным схваткообразным болям в животе, и рвоте.

«Довольно быстро к этим симптомам присоединяется диарея (стул жидкий, частый, желтоватого цвета, с неприятным резким кислым запахом). Характерно покраснение глаз, слизистой задней стенки глотки и небных дужек, мягко выраженные катаральные явления», — указывают в Центр гигиенического образования населения.

Обычно болезнь автономно заканчивается выздоровлением через 4-7 дней после заражения, но её течение можно облегчить. В этом помогут полиферментные препараты, адсорбирующие и вяжущие средства, а также жаропонижающие. Заразившимся необходимо поддерживать водно-солевой баланс организма и обеспечить обильное питьё.

Напомним, ещё в июне региональный Роспотребнадзор рекомендовал жителям воздержаться от купания в Новосибирском водохранилище, так как пробы воды не соответствуют требованиям СанПиНа. Именно после проведённого ведомством исследования были закрыты пять из шести городских пляжей — тогда открытым для посещения остался только пляж на Оби в парке «Бугринская роща». Несмотря на результаты социально-гигиенического мониторинга качества воды, в ходе которого на пляжах «Звезда», «У моря Обского» и на Центральном пляже Академгородка было выявлено значительное превышение предельно допустимой концентрации бактерий, новосибирцы решили не отказываться от отдыха на воде.